Vanaf het tussenpunt reed niemand sneller dan Wout van Aert (57,6 km/u) MXG

25 september 2020

17u45 0 WK Tijdrijden Wout van Aert pakte een knappe zilveren medaille op het WK tijdrijden in Imola. Het goud moest hij aan de Italiaan Filippo Ganna laten. Van Aert dankt zijn tweede plaats vooral aan een heel sterk tweede deel van de race tegen de klok, daarin reed hij veruit de beste tijd. Halfweg stond hij pas zesde.

Voor Van Aert had het WK tijdrijden gerust nog wat langer mogen duren, althans volgens zijn evolutie tijdens de koers. Na afloop maakte hij duidelijk dat hij “niet sneller kon”. Van Aert ging ‘kalm’ van start, waardoor hij aan het tussenpunt al 46 seconden in het krijt stond tegen Ganna. Het leverde hem een zesde tussentijd op (na Ganna, Dennis, Thomas, Küng en Dumoulin), maar in het tweede deel kneep hij heel wat van die achterstand af. Aan de streep strandde Van Aert als tweede op 26 seconden.

Vanaf het tussenpunt deed hij 17 minuten en 29 seconden over de resterende 16,9 kilometer. Dat is gemiddeld 57,65 km/u. Niemand reed het tweede deel - waarin nog enkele korte, venijnige klimmetjes zaten - sneller. Ganna reed het tweede deel in 17 minuten en 48 seconden. Vooral de zeven seconden die hij vanaf het tussenpunt terugpakt op de Zwitser Stefan Küng leveren hem het zilver op. Halfweg lag Van Aert nog vier seconden achter op hem.

