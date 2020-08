Van “Wouts grote wraak” tot “Remco, de Koning van Burgos”: ook buitenlandse pers zag Van Aert en Evenepoel schitteren ABD/GVS

02 augustus 2020

11u57 2 Wielrennen De Belgen schitterden. Gisteren pakte De Belgen schitterden. Gisteren pakte Remco Evenepoel (20) de eindzege in de Ronde van Burgos. Even later triomfeerde Wout van Aert (25) in de Strade Bianche. Hun straffe prestaties zijn ook de buitenlandse pers niet ontgaan. Een overzicht.

Marca: “Van Aert liet zien hoe een klassieker gereden moet worden”

“Wout van Aert liet in Siena zien hoe een klassieker gereden moet worden. En dat met een knappe solo.” U leest het: Marca, de grootste sportkrant van Spanje, zag een beresterke Van Aert in de Strade Bianche. “Schachmann en Formolo werkten nog samen en bleven een tijdje hangen op 10 seconden, maar Van Aert was erg sterk. Té sterk voor de tegenstand. De achtervolgers moesten het wel opgeven”, klinkt het nog.

Gazzetta dello Sport: “Niet alleen een kampioen in de cross”

De Gazzetta dello Sport bejubelt Wout van Aert, die “een geweldige show” opvoerde. “Wat een solo! We kregen een Belgisch feest in Siena, met dank aan Van Aert”, schrijft de Italiaanse krant. “Hij werd drie keer kampioen veldrijden, maar hij is ook top op de weg. Dit succes is zijn grote wraak na het ongeluk uit de Tour de France van vorig jaar. De Belg was in de laatste twee edities van de Strade tweemaal derde, deze keer maakte hij het af.”

Algemeen Dagblad: “Als er nog twijfel was, dan is die nu helemaal weg”

Onze Nederlandse collega’s van het Algemeen Dagblad zijn eveneens danig onder de indruk van Wout van Aert: “Een jaar geleden hing zijn carrière aan een draadje. Maandenlang revalideerde Van Aert. Soms, heel soms, sloop de twijfel in zijn hoofd. Vroeg hij zich af of hij ooit weer terug zou komen op het hoogste niveau. Wel. Als er nog twijfel was, dan is die nu helemaal weg. In de eerste WorldTour-koers na de coronapauze haalt hij ongenadig hard uit. Strade Bianche, waarin hij al twee keer derde werd, staat nu ook op zijn erelijst.”

AS: “De slechtste maanden uit zijn carrière achter zich gelaten”

“Dit is een overwinning na een zeer moeilijk jaar”, schrijft ook AS. “Op de veeleisende klim naar de Piazza del Campo in Siena, waar hij in 2018 zelfs even voet aan grond moest zetten, stelde hij deze keer zijn zege veilig. Dankzij deze overwinning, in de heetste Strade ooit, kan hij de slechtste maanden van zijn carrière (op fysiek vlak) definitief achter zich laten.”

Marca: “Remco Evenepoel, de koning van Burgos”

Niet alleen Van Aert, maar ook Remco Evenepoel oogst veel lof. Afgelopen vrijdag in het groot, vandaag in het klein op de voorpagina van Marca. “Evenepoel, Koning van Burgos.” Evenepoel, eindwinnaar in de Ronde van Burgos, liet een grote indruk na. De 20-jarige man uit Schepdaal kwam dit jaar in drie rittenkoersen aan de start (Ronde van San Juan, Ronde van de Algarve en de Ronde van Burgos) en won ze alle drie. Een succesratio van 100 procent. Ook concurrent Mikel Landa kijkt zich de ogen uit. Als hij de resultaten van Remco voorgeworpen krijgt, zegt hij aan Marca: “We moeten er nu van profiteren, alvorens die jonge gasten nog meer ervaring opdoen. Als het al niet onmogelijk wordt om de volgende jaren iets te winnen. Evenepoel is een complete renner. En dapper. Hij kan werkelijk op elk terrein het verschil maken.”

Cyclingnews: “Zegt genoeg dat Landa zo diep moest gaan”

Bij het gespecialiseerde Cyclingnews hadden ze eveneens de woorden van Landa opgepikt. “Dat hij zo diep moest gaan om Evenepoel te proberen bedreigen, zegt alles over Remco’s sterkte”, schrijft de website. “Evenepoel is verbluffend constant. Dat hij drie rittenkoersen op rij wint, is impressionant. Zéker voor een renner van amper 20 jaar.”

AS: “Evenepoel is een briljante coureur”

Ook AS is enthousiast. “Evenepoel heeft op zijn 20ste gedomineerd in Burgos alsof hij 28 jaar was”, klinkt het. Toch bouwen ze voorzichtigheid in. “Dat maakt hem op zich niet uitzonderlijk. Ivan Ramiro Sosa won deze race ook in 2018 op dezelfde leeftijd. Het is ook afwachten hoe Evenepoel het zal doen in een grote ronde. Maar wat nu al zeker is: Evenepoel is een briljante coureur.”

Gazzetta dello Sport: “Evenepoel blijft verbazen”

De toonaangevende Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport noemt Evenepoel - niet geheel onverwachts - ‘il fenomeno’. “Drie rittenkoersen in 2020, drie keer succes. Remco Evenepoel blijft verbazen. Na de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve nu ook de eindzege in Burgos. Het 20-jarige Belgische fenomeen van Deceuninck-Quick.Step kijkt al reikhalzend uit naar zijn debuut in Lombardije (15 augustus) en de Giro d’Italia (3-25 oktober).”

