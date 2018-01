Van wheelie naar ‘horsie’: Sagan schittert op affiche Kuurne-Brussel-Kuurne (al rijdt hij wel niet mee) XC

31 januari 2018

15u24 0 Wielrennen Op zondag 25 februari staat de 70ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma. De affiche kan alvast tellen: wereldkampioen Peter Sagan op een paard, waar de wheelie occasioneel werd aangepast in een ‘horsie’. Wel nog even meegeven: de Slovaak en titelverdediger verschijnt niet aan de start. Sagan slaat namelijk het Vlaamse openingsweekend over om topfit te zijn voor de kasseienklassiekers.

Hoe dan ook: leuke affiche. Het werk waarop Sagan op z’n paard pronkt heet: ‘Where legends conquer’. Waar legendes overwinnen. “Het schilderij symboliseert onze passie voor het fietsen. België is het land der klassiekers. Het werk staat ook voor honderden trotse vrijwilligers, die met passie een legendarische race organiseren”, klinkt het in de mededeling. “Het is de race waarin meerdere disciplines botsen, waar de vroege vorm wordt gedemonstreerd, waar sprintersploegen wanhopig proberen de lijn vast te houden, waar klassieke renners altijd een bedreiging zijn, én waar het weer makkelijk de wedstrijd kan veranderen in een hel op aarde. Het is de race waar alleen legendes overwinnen.”

Maar de winnaar zal dus niet Peter Sagan heten. “Door het drukke koersschema en de hoogtestages verkiest Peter om enkele weken met zijn zoon Marlon door te brengen. Dat gaat ten koste van het Vlaamse openingsweekend (Sagan mist dus ook de Omloop, red.). Bovendien heeft Peter met drie wereldtitels zijn plek al veroverd tussen de allerbesten. Nu is het tijd om meer monumenten te winnen. Het grote doel is om in topconditie te zijn voor de kasseienklassiekers”, aldus trainer Patxi Villa.