Van Vleuten kroont zich voor eerst tot wereldkampioene na monsterlijke solo van 105 kilometer XC

28 september 2019

17u03 0 Wielrennen Annemiek van Vleuten heeft op indrukwekkende wijze haar eerste wereldtitel op de weg gegrepen. De 36-jarige Nederlandse rondde een solo van maar liefst 105 kilometer af. Een unieke prestatie. Haar landgenote Anna van der Breggen eindigde als tweede, de Australische Amanda Spratt veroverde het brons.

De vrouwen elite kregen vandaag tussen Bradford en Harrogate net geen tocht van 150 kilometer voor de wielen geschoven. Met Sofie De Vuyst, Valerie Demey, Jesse Vandenbulcke, Kelly Van Den Steen en Julie Van de Velde stonden er vijf Belgische dames aan de start.

Annemiek van Vleuten werd dinsdag ‘slechts’ derde in de WK-tijdrit. De Nederlandse was gebrand op revanche in de wegrit en gaf er op 105 kilometer van de streep een serieuze lel op. Thuisrijdster Lizzie Deignan moest een gat laten, Van Vleuten was gaan vliegen.

Nadien volgde een vooroorlogse solotocht. Stilvallen? Dat staat niet in het woordenboek van Van Vleuten. Twee minuten (voorsprong) werden er drie, drie werden er vier. Een onewomanshow. Van Vleuten, die begin oktober 37 wordt, kroonde zich tot de oudste wereldkampioene ooit.

Anna van der Breggen, de winnares van vorig jaar, finishte als tweede. Amanda Spratt vervolledigde het podium. De Vuyst was met een veertiende plek de eerste landgenote.