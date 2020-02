Van Vleuten knalt naar de zege in Omloop voor dames na indrukwekkende solo Redactie

29 februari 2020

15u40 0 Wielrennen Annemiek van Vleuten heeft voor het eerst in haar carrière de Omloop bij de dames gewonnen. De Nederlandse wereldkampioene haalde het in Ninove, waar ze solo arriveerde.

Van Vleuten reed in de laatste twintig kilometer weg van de rest. Op de Muur van Geraardsbergen, 17 kilometer voor de finish, liet ze haar concurrenten achter. Een sterke groep met Ellen van Dijk, Chantal Blaak, Marta Bastianelli en Floortje Mackaij zette de achtervolging in, maar de vogel was gaan vliegen.

Van Vleuten kwam solo aan in Ninove en ruim een halve minuut na Van Vleuten sprintte Bastianelli naar de tweede plek, voor Mackaij. ‘t Was voor Van Vleuten de eerste koers na het gewonnen WK in Yorkshire. “Ik ben zo blij”, sprak de Nederlandse meteen na de finish. “Alles verliep volgens plan.”