Van straffe seizoensstart Philipsen schiet niet veel meer over: "Ik twijfel niet" Marc Ghyselinck

10 april 2019

11u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Misschien dat het vandaag in de Scheldeprijs wel lukt, hoopt Jasper Philipsen (21). Als een speer begon de jonge Belg aan zijn eerste seizoen in de WorldTour. Maar vandaag overheerst de teleurstelling. “Van een heel voorjaar heb ik mijn topvorm niet meer te pakken gekregen.”

Ronde van Vlaanderen: DNF. Dat staat voor: did not finish, ofwel: opgave. Renners geven niet graag op. En al helemaal niet in de Ronde van Vlaanderen. Maar wat moest hij zondag anders doen?

“Ik voelde dat ik helemaal leeg was. Dan kun je nog wel doorrijden. Maar ja. Ik was al gelost op de Muur. Bij de voorlaatste beklimming van de Paterberg stond ik bijna stil. Ik ben afgestapt op de Taaienberg. Groepje na groepje passeerde mij. Wat voor zin heeft het om als laatste man te finishen? Of voorbij gereden te worden door de auto met de groene vlag, die de weg weer vrijgeeft voor het verkeer?”

