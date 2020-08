Van Stig Broeckx tot Freddy De Kerpel: zes BV’s geven hun pronostiek voor Milaan-Sanremo Redactie

08 augustus 2020

Stig Broeckx: Wout van Aert

“Wout van Aert was zeer sterk in de Strade Bianche - knap was dat. Hij heeft de goede vorm te pakken.”

Ann Wauters: Greg Van Avermaet

“Greg heeft de voorbije weken getoond dat hij hele goede benen heeft. En hij heeft nog wat energie gespaard om als eerste over die streep te rijden. We gaan keihard supporteren.”

Freddy De Kerpel: Wout van Aert

“Mijn topfavoriet is Wout van Aert. Het is een klasbak, zeker ook de manier waarop hij is teruggekeerd na die val... Ik was toevallig getuige op de eerste rij, omdat ik ook bij Lieven Maesschalck in behandeling was toen Wout er was. Het zicht van zijn been... Hij kon zelfs niet gaan zonder krukken. Het was verschrikkelijk. Ik dacht dat hij nooit meer zou koersen. Zo erg was het. En kijk: nu is hij helemaal terug.”

Stef Wauters: Wout van Aert

“Schrijf voor mij toch maar Wout van Aert op. Hij is zo sterk in de benen en in het hoofd. Hij heeft er echt zijn zinnen op gezet, ik denk dat hij het gaat doen. Het wordt uniek. In één week tijd de Strade Bianche en Milaan-Sanremo.”

Pieter Timmers: Greg Van Avermaet

“Hij gaat Sanremo winnen, omdat hij die eerste plaats nog eens écht verdient. Komaan hé Greg!”

Sam De Bruyn: Oliver Naesen

“Hij verraste vorig jaar nog met een tweede plek, maar dat gaat nu niet gebeuren. Oliver gaat los voor ‘numero uno’. En dat zal gevierd worden op een paar straten van mijn huis, in café ‘t Zolderken, zijn supporterscafé in Berlare.”

