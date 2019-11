Van Steenbrugge: “De zaak heeft Wout sterk geïmpressioneerd”, Desmet: “Dit vonnis is veel te onevenwichtig” KDW/PDD/MGL

26 november 2019

17u33

Walter Van Steenbrugge heeft Wout van Aert met succes verdedigd in de zaak rond de breuk met z'n ex-werkgever Nick Nuyens. Van Aert moet de door Nuyens gevraagde schadeclaim niet betalen. Nuyens en zijn advocaat bevestigden meteen dat ze in beroep gaan. "Ik vind het nooit een goede zaak als er kort na het vonnis al zo'n aankondiging wordt gedaan. Ik ben benieuwd welke gaten mijn tegenstrever nog gaat vinden."

Over Wout van Aert: “De eerste woorden die Wout uitsprak waren: “Gerechtigheid is geschied”

“Ik heb meteen na het vonnis naar Wout gebeld. Die was heel opgelucht. Het eerste wat hij zei was: Gerechtigheid is geschied. De heisa heeft een impact gehad op de prestaties van Wout. Op een gegeven moment zaten we zonder ploeg zowel op de weg als in het veld. Hij heeft door de zaak op sportief vlak heel wat stappen kunnen zetten. Het is fijn dat we op juridisch vlak de juiste beslissingen hebben genomen.”

Over het beroep van Nuyens: “Ik weet niet waar ze nog gaten gaan vinden. We zouden beter het stof laten neerdwarrelen.”

“Ik vind het nooit een goede zaak als er zeer kort na het vonnis dergelijke aankondiging wordt gedaan. Het vonnis heel stevig gemotiveerd. Ik ben zeer benieuwd op welke manier mijn tegenstrever er nog gaten in zal kunnen schieten. Vanuit een sportieve ingesteldheid zou men het hier eigenlijk moeten bij laten. Het zou goed zijn dat Nuyens Wout zich nu laat concentreren op z’n carrière. Ze kunnen elkaar in de toekomst nog altijd ontmoeten.” opperde Van Steenbrugge over het directe beroep van de tegenpartij.

Over de claim: “Wout stelde het sportieve altijd voorop, en dat kon hij bij Nuyens niet nastreven”

“Het deed iets met een renner die altijd voor het sportieve gekozen en nooit voor het geld. Hij wist dat de omkadering bij z’n vorige ploeg niet goed genoeg was om z’n ambities na te streven. Als je dan voelt dat uw werkgever bij derden gaat om valse verklaringen af te leggen, dan moet je stellen dat iedere professionele samenwerking onmogelijk is geworden.”

Rudi Desmet: “Nick is ontgoocheld. Dit is een onevenwichtig vonnis”

Rudi Desmet, de advocaat van Nick Nuyens, sprak van een vonnis dat niet evenwichtig is. “Er is maar rekening gehouden met één getuigenis, die van Niels Albert. Dat is woord tegen woord. Wij hebben verschillende getuigen aangegeven. Hier wordt een zeer belangrijke beslissing genomen op basis van één getuigenis, en daarom gaan wij ook in beroep.”