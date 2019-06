Van Schip slaagt in fantastisch nummer: Nederlander houdt peloton af in Baloise Belgium Tour JH

12 juni 2019

15u29 4 Wielrennen Jan-Willem van Schip heeft verrassend de openingsrit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Knokke-Heist bleef de Nederlander van Roompot-Charles het peloton voor, waar Tim Merlier de sprint voor de tweede plaats won.

De eerste opdracht tussen Sint-Niklaas en Knokke-Heist was niet meteen de lastigste. Op het 184 kilometer lange parcours lag geen enkele helling, wel enkele kasseistroken. De regen die de hele dag op renners neerviel, zorgde wel voor afmatting, maar een massasprint op de traditionele aankomstplaats De Wandelaar leek onvermijdelijk. De laatste 60 kilometer vond plaats op een plaatselijk parcours van drie ronden.

De Nederlander Jan Willem van Schip trok met onze landgenoten Thomas Sprengers, Tom Dernies, Glenn Debruyne en de genaturaliseerde Belg David Boucher in de aanval. Het vijftal kreeg een maximale voorsprong van iets meer dan drie minuten. Beste man vooraan was duidelijk Van Schip: de Nederlander was op 15 kilometer van het einde de slokop bij de ‘Gouden Kilometer’, waar hij zeven bonificatieseconden opraapte en reed wat later ook weg van zijn medevluchters.

Een wanhoopspoging leek het, want het peloton stormde richting een massasprint. Die massasprint kwam er ook, alleen was het voor de tweede plaats, want hardrijder Van Schip schudde een fenomenaal nummertje uit zijn benen. De Nederlander reed solo naar de overwinning, in het peloton won Tim Merlier, pas sinds gisteren renner van Corendon-Circus, de massasprint voor de tweede plaats. Fabio Jakobsen werd derde. Van Schip start morgen logischerwijs als leider aan de tweede etappe.