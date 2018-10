Van Poppel wint in Binche, Dupont steekt eindzege Napoleon Games Cup op zak DMM

02 oktober 2018

17u36 2 Wielrennen Danny van Poppel heeft Binche-Chimay-Binche gewonnen. De Nederlander bekroonde een sterke finale van zijn team LottoNL-Jumbo in de slotkilometer. Belgische kampioen Yves Lampaert werd tweede, Oliver Naesen reed naar de derde plek. Timothy Dupont is met een achtste plaats zeker van de eindzege in de Napoleon Games Cup.

Binche-Chimay-Bince ofwel de Memorial Frank Vandenbroucke. De laatste wedstrijd in de Napoleon Games Cup van het seizoen én een soort heruitgave van het BK waarin Yves Lampaert naar de Belgische tricolore reed. Adelbrieven genoeg dus voor één van de laatste eendagskoersen van het jaar op Belgische bodem. Koersen maar!

Zes renners kleurden de vlucht van een regenachtige dag in Wallonië. Twee Fransen Jauregui (AG2R) en Orceau (Direct Energie) en 4 Belgen: Devriendt (Wanty), Peyskens (WB Aqua Protect), Raymackers en Teugels (Cibel). Op goed 50 kilometer van de meet zat hun avontuur erop. Hoog tijd voor de finale om in al zijn hevigheid los te barsten.

Daarin probeerden meerdere renners zich te tonen. Lampaert, Démare, Stybar, Vandenbergh en Laporte waren de grote namen. Ook Benjamin Declercq (Sport-Vlaanderen) en Timothy Dupont (Véranda's Willems-Crelan) waren constante factoren in het ontsnappingsgeweld. Die laatste probeerde bij elke tussensprint extra punten voor de Napoleon Games Cup te sprokkelen. Zou de eindzege van Sean De Bie alsnog in het gedrang komen?

Terwijl Dupont zich probeerde rijk te rekenen, speelden Stybar en Lampaert het Quick.Step-overwicht in de kopgroep uit. De Tsjech plaatste op 15 kilometer van de meet zijn bommetje. Niemand had een antwoord. Of toch? LottoNL-Jumbo trok alles weer bijeen van achteruit. Stybar gaf zich gewonnen onder de vod. Op naar een sprint in Binche!

Van Poppel gooide daarin na een lead-out van Groenewegen al zijn troefkaarten op tafel. Het was nog ver tot de aankomst, maar op de oplopende kasseiweg kon niemand het gaatje dichten. Yves Lampaert deed nog de beste poging, maar de Belgische kampioen strandde op ruime afstand op de tweede plaats. Oliver Naesen werd derde. Dupont reed naar de achtste plaats. Voldoende om de eindzege in de Napoleon Games Cup nog net op zijn conto te schrijven.