Van Poppel stormt naar eerste zege in Valencia, Roelandts strandt op derde plaats

31 januari 2018

17u14 0 Wielrennen De eerste rit in de Ronde van Valencia is een prooi geworden voor Danny van Poppel. De Nederlander van LottoNL-Jumbo haalde het in een massasprint van Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) en onze landgenoot Jürgen Roelandts (BMC). De Nederlander mag ook de eerste leiderstrui aantrekken.

Enkele weken voor de start van de voorjaarsklassiekers komt het peloton steeds dichter in de buurt van onze contreien. Na de Tour Down Under en de Ronde van San Juan zijn de wielrenners immers in Spanje neergestreken voor de Ronde van Valencia. Onder de gegadigden een hoop schoon volk: Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Sep Vanmarcke en Alejandro Valverde.

De eerste etappe in de Ronde van Valencia leidde over 191 kilometer van Oropesa El Mar naar Peñiscola. Een grotendeels vlakke omloop, schreeuwend om de kroniek van de aangekondigde massasprint. Die kwam er ook, zij het niet zonder slag of stoot. Gianni Moscon profiteerde in de slotkilometer van een valpartij om er vandoor te gaan. De Italiaan kon zijn inspanning daarop niet doortrekken en zo zou het uiteindelijk toch tot een spurt komen.

Daarin zette LottoNL-Jumbo alles op nieuwe snelle man Danny van Poppel. De Nederlander ging van ver aan, maar haalde het op de macht van een aandringende Mezgec. Jürgen Roelandts reed naar een mooie derde plaats. Van Poppel is met deze zege meteen ook de eerste leider in de wedstrijd.

Van Asbroeck zwaar gehavend

Minder goed nieuws voor Tom Van Asbroeck. Onze landgenoot bij Team EF Education First-Drapac kwam in de slotkilometers zwaar ten val en finishte ruim 8 minuten na Van Poppel. De eerste berichten spreken over stevige schaafwonden. Het wordt dan ook afwachten of de ploegmakker van Sep Vanmarcke morgen start in de Spaanse winterzon.

Marc Sarreau de beste in Bessèges, vier Belgen in top tien

Marc Sarreau (FDJ) is de eerste leider in de 48ste editie van de Ster van Bessèges (cat. 2.1). Na 162,5 kilometer van Bellegarde naar Baucaire (Gard) bleef de 24-jarige Fransman in een massasprint zijn landgenoten Thomas Boudat en Bryan Coquard voor. Met Sean De Bie (vijfde), Amaury Capiot (zesde), Jordi Warlop (achtste) en Kenny Dehaes (negende) eindigden vier Belgen in de top tien.

De vroege vlucht kwam op naam van drie renners, met daarbij twee Belgen. Milan Menten en Michael Dieleman hadden het gezelschap van de Spanjaard Aritz Bagües Kalparsoro. Maximaal reden ze een kleine vier minuten bonus bij elkaar, waarna het peloton in actie schoot. Vital Concept, voor Coquard, en AG2R, voor Rudy Barbier, organiseerden de achtervolging. Pas op 5 kilometer van de finish werden de vroege vluchters gegrepen. In de sprintvoorbereiding kwam Guillaume Van Keirsbulck ten val en wat verder in de finale zouden ook zijn ploegmaten Timothy Dupont en Pieter Vanspeybrouck tegen de grond kletsen. Geen sprint voor Wanty-Groupe Gobert dus. Sarreau boekte zijn derde profzege, na ritten in de Ronde van Poitou Charentes (2.1) in 2015 en 2017.