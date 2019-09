Van Moer: “Onverantwoord is misschien een groot woord, het is wat het is” Redactie

24 september 2019

14u02

Bron: VTM 0 WK wielrennen Brent Van Moer werd na zijn tweede plaats vorig jaar in de WK-tijdrit nu vijfde in Yorkshire. “Het is wat het is”, liet onze landgenoot optekenen. “Ik had graag op het podium gestaan.”

Daarnaast kwamen ook de weersomstandigheden ter sprake voor de micro bij VTM. Ilan Van Wilder had het onverantwoord genoemd. Van Moer was in eerste instantie genuanceerder. “We moeten door de regen kunnen fietsen ook, hé. Al was het wel gevaarlijk. Ik probeerde vast te houden aan de lijnen die ik deze week had uitgezet met mijn performance coach Kevin De Weert. Dat kon niet door de vele plassen.”