Omloop: Van Avermaet, als enige niet bang voor Sagan

Titelverdediger Van Avermaet koos in de Omloop voor het offensief en hij werd vergezeld door Peter Sagan en Sep Vanmarcke. Het resulteerde in een sprint met z’n drieën in Gent, en daarin rekende ‘Gouden Greg’ net zoals het jaar voordien af met de Slovaakse wereldkampioen. En dat een dikke drie maanden na zijn enkelbreuk. Alle twijfels waren meteen weg.

Omloop Het Nieuwsblad'da üst üste ikinci kez Peter Sagan'a geçit vermeyen Greg van Avermaet unvanını korudu 👑 #OHN pic.twitter.com/VV9nMlLmba — Eurosport TR (@Eurosport_TR) 25 februari 2017

Kuurne-Brussel-Kuurne: Sagan, met voorsprong de sterkste van het openingsweekend

In de Omloop was het net niet voor de wereldkampioen, maar een dag later zette hij de puntjes al stevig op de i. De Slovaak van BORA-hansgrohe haalde het na 200,7 kilometer soeverein na een sprint en werd zo de opvolger van Jasper Stuyven - onze landgenoot die dit keer als tweede over de streep kwam. De Brit Luke Rowe finishte als derde. Na de finish vierde Sagan niet met champagne, wel met een flinke portie gummibeertjes...

Helicopter view | Peter Sagan sprints to victory in Kuurne-Brussels-Kuurne pic.twitter.com/lULHh0qLjV — Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) 26 februari 2017

NOSwielrennen: RT NOSsport: Nog heel even terug naar gisteren. Sagan wint Kuurne-Brussel-Kuurne. En dan? Dan dit. pic.twitter.com/ne6qLn3zKr — De Rode Vod (@derodevod) 27 februari 2017

Strade Bianche: Van Avermaet op scherp (maar Kwiatkowski op één)

Op 4 maart stond de Strade Bianche op het programma. Van Avermaet -andermaal in de vuurlinie- moest zijn meerdere erkennen in Michal Kwiatkowski, die een knappe solo afrondde. De olympische kampioen rekende in de slotfase wel af met Tim Wellens en Zdenek Stybar om alsnog de tweede plaats te veroveren. "De Omloop gewonnen, tweede in de Strade Bianche en tweede op de WorldTour-ranking: Greg Van Avermaet is als een speer aan het wielervoorjaar begonnen", verwoorde onze chef wielrennen Marc Ghyselinck het in Het Laatste Nieuws van 6 maart.

Milaan-Sanremo: Sagan de sterkste, Kwiatkowski de slimste

Zouden de Belgen eindelijk nog eens kunnen toeslaan in Milaan-Sanremo? Neen, zo bleek. Gilbert trok op de Cipressa nog wel ten aanval, maar onderweg naar de Poggio -waar onder anderen Van Avermaet de slag miste- kwam alles opnieuw samen en in de absolute finale van de Sint-Jozefsklassieker konden onze landgenoten uiteindelijk geen rol van betekenis spelen. Kwiatkowski trok aan het langste eind na een prangende sprint met Sagan, die het grootste deel van het werk voor zijn rekening had genomen, en Julian Alaphilippe.

RELIVE 🔄: last km at @Milano_Sanremo as it happened. Wonderful duel to finish it between @petosagan and Kwiatkowski. #MSR pic.twitter.com/ScDhqeK5mx — Antonio Cirrincione (@Ant_Cirrincione) 18 maart 2017

Dwars door Vlaanderen: Boerenzoon op speed

De eerste editie van Dwars door Vlaanderen op het niveau van de WorldTour kreeg met Yves Lampaert een mooie winnaar. De nu 26-jarige 'Boerenzoon op speed' van Quick-Step soleerde in Waregem naar de zege na een voortreffelijk stukje teamwork van de ploeg van Patrick Lefevere. Collectief de perfecte koers gereden en Belgisch kampioen Philippe Gilbert zorgde met een tweede plaats uiteindelijk nog voor de kers op de Belgische taart.

Una de las mejores carreras de 2017 fue la Dwars Door Vlaanderen donde Philippe Gilbert e Yves Lampaert tuvieron que ingeniárselas para batir a Lutsenko y Luke Dubridge.



Tras numerosos ataques, Yves Lampaert lograba soltar de rueda al australiano y abrir hueco pic.twitter.com/0AhxHx97pM — SPRINT FINAL (@ssprint_final) 16 november 2017

E3 Harelbeke: Iedereen blij

Een week na Milaan-Sanremo waren de Belgen wel weer nadrukkelijk aan het feest. Olympische kampioen Van Avermaet koos in de E3 Harelbeke het ruime sop en 'Gouden Greg' vocht een episch duel uit met trainingsmakker Oliver Naesen en eeuwige rivaal Philippe Gilbert. Na een stevig potje blufpoker was het Naesen die als eerste zijn geduld verloor en begon te sprinten toen Gilbert even niet leek op te letten. Naesen had nog flink wat ‘jus’ in de benen, maar de Oost-Vlaming viel toch nog stil. Van Avermaet snelde naar de zege en Gilbert moest vrede nemen met de tweede stek.

FIRMA D'AUTORE AD HARELBEKE! 🏅🇧🇪👏

Il campione olimpico Greg Van Avermaet @BMCProTeam batte Gilbert e Nesen @E3Harelbeke #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/6kAZQFDvGU — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 24 maart 2017

Gent-Wevelgem: De periode waarin alles lukte voor 'Gouden Greg'

Twee dagen later: Gent-Wevelgem. Wederom bingo, na te fel gepoker tussen Sagan en Terpstra. Van Avermaet kroonde zich tot de nieuwe ‘Leeuw van Vlaanderen’ na een knappe sprintzege tegen Jens Keukeleire. De Omloop? Check! De E3 Harelbeke? Check! Gent-Wevelgem? Check! En dan moest de strafste overwinning nog komen...

Hat trick for Greg Van Avermaet in Gent Wevelgem after Omloop Het Nieuwsblad and E3 Harelbeke pic.twitter.com/SmNgjuBYzr — Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) 26 maart 2017

Ronde van Vlaanderen: Merckxiaanse Gilbert

2 april 2017: het is een dag die ‘Phil’ én koersminnend België niet snel zullen vergeten. Op 56 kilometer van de aankomst van 'Vlaanderens Mooiste' koos Gilbert het hazenpad en uiteindelijk zou niemand zijn achterwiel nog terugzien. De Belgische kampioen, ook geholpen door een val van achtervolgers Sagan, Naesen en Van Avermaet, hield aan de finish uiteindelijk een voorgift van 29 seconden over op ‘Gouden Greg’.

Manager Patrick Lefevere noemde het letterlijk “Merckxiaans” en de ‘Grootste Aller Tijden’ ontkende dat niet. “Dit was er eentje uit de goede oude doos”, zei Eddy Merckx in Het Laatste Nieuws. “Hoed af voor Gilbert. Ik had hem vooraf als favoriet aangeduid, maar je moet het nog altijd doen. Dit was een ongelofelijke prestatie.”

Scheldeprijs: GP Marcel Kittel

De Scheldeprijs stond dit jaar in het teken van het afscheid van Tom Boonen. Het werd de laatste Belgische koers van 'Tornado Tom' en Marcel Kittel schonk hem ook een gepast afscheidscadeau. De Duitse spurtbom won de koers voor de vijfde keer in zes jaar tijd, waardoor eigenlijk al de bijnaam 'GP Marcel Kittel' zou verdienen.

Parijs-Roubaix: monumentale editie, om twee redenen

Parijs-Roubaix 2017 werd de laatste koers van de rijkgevulde Tom Boonen. Maar de Antwerpenaar kon uiteindelijk niet voor de ultieme droom zorgen: hij kon eigenlijk nooit écht een rol van betekenis spelen en werd dertiende. Maar toch mocht er andermaal een landgenoot vieren: Greg Van Avermaet. Parijs-Roubaix is niet de favoriete klassieker van Van Avermaet, maar met zijn vorm was hij op dat moment in staat om elke koers te winnen. En dat gebeurde ook op 23 april. De Oost-Vlaming snelde als eerste over de finishlijn op de Vélodrome in Roubaix, een oerschreeuw er bovenop gooiend. Ter info: Van Avermaet zegevierde na een gemiddelde van 45,204 km/u, meteen ook de snelste editie ooit van de Helleklassieker.

Amstel Gold Race: Vierde Amstelzege voor Gilbert, mét gescheurde nier

Na zijn waanzinnige Ronde-triomf kon Gilbert even op adem komen. Tien opeenvolgende dagen reed ‘Phil’ geen koers, maar ook na die korte rustperiode gooide hij hoge ogen. In de Brabantse Pijl werd hij vijftiende, maar vier dagen later verbaasde hij opnieuw vriend en vijand. Tijdens de koers én erna.

Gilbert won voor de vierde keer in zijn carrière de Amstel Gold Race en vooral: hij deed dat met een scheurtje in zijn nier. De wereldkampioen van 2012 kwam al vroeg in de wedstrijd ten val, maar hij verbeet de pijn en sierde uiteindelijk de finale met Michal Kwiatkowski. En Gilbert had duidelijk lessen getrokken uit de E3 Prijs, want na een nieuw potje spierballengerol kon hij ditmaal wél winnen na een enorme machtssprint waarbij hij even verloren spel leek te hebben.

Op het podium was Gilbert nog de grote man - met twee razendsnelle ad fundums vierde hij zijn krachttoer op gepaste wijze -, maar gaandeweg kwam er toch een pijnlijke grimas op zijn gezicht. In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk kwam een scheurtje in Gilberts rechternier aan het licht en zijn voorjaar was zo ook ineens voorbij.

Thirsty work #AGR pic.twitter.com/1USViWE1sa the Inner Ring(@ inrng) link

#AGR17 🇧🇪 Philippe Gilbert (QST) conquista su cuarta Amstelpic.twitter.com/WCZxJ4q0yc — Maillot Arcoíris (@MaillotArcoiris) 16 april 2017

Brabantse Pijl: Sonny Colbrelli, de nieuwe hoop van het Italiaanse wielrennen

In de Brabantse Pijl mochten onze landgenoten nog eens ondervinden hoe het voelt om het onderspit te delven. Tiesj Benoot en Tim Wellens deden in een stresserende finale volop mee voor de zege, maar moesten in een sprint van een mooie elitegroep hun meerdere erkennen in de Italiaanse springveer Sonny Colbrelli. De 27-jarige Italiaan van Bahrain Merida haalde het met veel panache voor winnaar van vorig jaar Petr Vakoc (Quick-Step). Tiesj Benoot strandde uiteindelijk op een derde plek. Zijn ploegmaat Tim Wellens moest blij zijn met een vierde plaats.

Bert-Jan Lindeman netjes vijfde in Brabantse Pijl. Sonny Colbrelli wint. 📹 pic.twitter.com/qPZhMEFjmn — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) 12 april 2017

Waalse Pijl: Valverde, even straf als Merckx in de Ardennen

Vier op een rij, zijn vijfde in totaal. Alejandro Valverde pakte dit jaar nog maar eens uit in 'zijn' Waalse Pijl. De bijna 37-jarige Spanjaard van Movistar had op de Muur van Hoei alweer geen kind aan de tegenstand. Wat een machtsvertoon, gewoon niks te beginnen tegen ‘El Imbatido’. Alweer geen Belgische zege dus, maar knappe derde plaats van Dylan Teuns (BMC) mocht écht wel gezien worden. De 25-jarige ploegmaat van Greg Van Avermaet maakte indruk en finishte net na de Ier Daniel Martin (Quick-Step). Voor Valverde was het al zijn achtste zege in de Ardennen (Waalse Pijl en L-B-L) en daarmee evenaarde hij het aantal van Eddy Merckx.

Luik-Bastenaken-Luik: 'El Imbatido' ook in Luik oppermachtig

Ook in Luik-Bastenaken-Luik stond er geen maat op Alejandro Valverde. De Spanjaard rekende in Luik met veel overmacht en klasse af met Daniel Martin en Michal Kwiatkowski, niet toevallig de twee grote outsiders. Na de aankomst toonde de Spaanse triomfator van Movistar trouwens dat hij een mens van vlees en bloed is door in tranen uit te barsten toen hij zijn zege opdroeg aan Michele Scarponi. Voor de start had Valverde al beloofd dat zijn prijzengeld integraal naar de familie van de betreurde Italiaan zou gaan.

Here is the summary of Alejandro Valverde's 4th win on Liege-Bastogne-Liege! #LBL pic.twitter.com/cVvcF9qSNW — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) 23 april 2017

Clásica San Sebastián: Kwiatkowski imponeert andermaal

In de Clásica San Sebastián bevestigde Michal Kwiatkowski het berenwerk dat hij in de Tour verrichtte voor kopman Chris Froome. Na de laatste beklimming van de dag - de Murgil Tontorra - ontstond er een kopgroep met vijf renners (Landa, Kwiatkowski, Dumoulin, Gallopin en Mollema). Zij maakten onder elkaar uit wie met het Baskische hoedje, de Txapela, mocht pronken. Dat werd dus Michal Kwiatkoswki, die Tony Gallopin en Bauke Mollema in de spurt te snel af was.

Michal Kwiatkowski gana la Clásica de San Sebastián.

Mikel Landa terminó 5º mostrándose de nuevo a un gran nivel.pic.twitter.com/jJ7n1gltUi — Zona Deportiva (@ZonaDeportivaZD) 29 juli 2017

Ronde van Lombardije: de koers van de vallende Belgen

De Ronde van Lombardije was een kolfje naar de hand van Vincenco Nibali, die zijn kunststukje van 2015 zo dunnetjes overdeed. De 'Haai van Messina' maakte met zijn uitstekende dalerscapaciteiten het verschil het verschil in de afdaling van de Civiglo. Julian Alaphilippe werd tweede, Gianni Moscon derde in de koers van de vallende bladeren. Of was het dit jaar eerder de koers van de vallende Belgen? Zowel Laurens De Plus als Jan Bakelants dook immers op angstaanjagende wijze het ravijn in, een vooral voor Bakelants waren de gevolgen zwaar. De renner van AG2R-LaMondiale liep meerdere breuken (7 ribben en 2 ruggenwervels) op en moest zelfs een tijdje op intensieve zorgen verblijven. Er wacht(te) hem een lange revalidatie.

De zware van van De Plus:

Oef, wat een heftige crash van Laurens de Plus... Wonder boven wonder geen ernstige verwondingen. Sterkte met je herstel @LaurensDePlus pic.twitter.com/ggsklBhN7H — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 7 oktober 2017

En de fiets van Bakelants bleef zelfs in de bomen hangen...

The sight of the crash was surreal: @Jan_Bakelants bike was dangling almost 4 meters up in a tree with him underneath… horrible #IlLombardia pic.twitter.com/Z4VNNmBfm3 kristof ramon(@ kristoframon) link

Parijs-Tours: Trentin zwaait af met 52ste seizoenszege van slokop Quick.Step Floors

In de Vuelta won hij zowat elke rit waar een beetje snelheid aan te pas kwam, Matteo Trentin. En ook na de Ronde van Spanje bleef de Italiaan, die komend seizoen voor Mitchelton-Scott (het vroegere Orica, red.) zal rijden, presteren. De snelle man bezorgde Patrick Lefevere een gedroomd afscheidscadeau door Parijs-Tours te winnen. Trentin won de Franse herfstklassieker voor de tweede keer, voor Quick.Step Floors was het de derde opeenvolgende overwinning. Søren Kragh Andersen en Niki Terpstra finishten in zijn zog als tweede en derde. Belgisch kampioen Oliver Naesen was met zijn zesde plaats de beste landgenoot.

#ParisTours : Matteo Trentin (QST) wins Paris-Tours 3 man sprint pic.twitter.com/51aSioz32g — GranFondoGuide (@GranFondoGuide) 8 oktober 2017