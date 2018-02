Van Keirsbulck weerlegt kritiek Van der Schueren: "Hilaire is nog van de oude stempel" Nico Dick

27 februari 2018

08u56 0 Wielrennen Een jaar geleden won Guillaume Van Keirsbulck Le Samyn na een prestatie om u tegen te zeggen. Het toen 26-jarige talent leek eindelijk klaar voor de grote doorbraak. Maar zie, een jaar later lijkt hij nog geen stap verder. "Dat ik niet honderd procent voor mijn sport leef? Onzin. En dat wil ik dit voorjaar bewijzen."

"Van Keirsbulck? Een echte klasbak", blijft Hilaire Van der Schueren, ploegleider bij Wanty-Groupe Gobert, overtuigd. "Alleen... Guillaume is en blijft Guillaume. Ik heb hem onlangs de vraag gesteld of hij nog wel graag koerst. 'Natuurlijk', antwoordt hij dan zonder verpinken. Toch vind ik dat hij er niet altijd alles voor doet. Een half uur langer trainen dan voorzien, dat ligt niet in zijn aard. Hij zal eerder een kwartier vroeger afdraaien. En als het woordje 'rust' op zijn planning staat, dan kan je er donder op zeggen dat hij dat letterlijk neemt."

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN