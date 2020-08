Van Impe en Van den Broeck begrijpen keuze van Ineos voor Bernal: “Drie kopmannen? Nee, het is zo al moeilijk genoeg” NVE/DMM

19 augustus 2020

12u51 0 Wielrennen Geen Geraint Thomas en geen Chris Froome in Geen Geraint Thomas en geen Chris Froome in de Tour-selectie van Team Ineos . Lucien Van Impe (Tourwinnaar in 1976) en Jurgen Van den Broeck (3de in de Tour van 2010) schatten de opvallende selectiepolitiek in. “Je kan moeilijk op drie paarden tegelijk wedden.”

Lucien Van Impe is de laatste Belg die de Tour op zijn naam wist te zetten. Hij zag de keuze van Ineos om Froome thuis te laten wel aankomen. “Van Geraint Thomas verschiet ik een beetje. Ik dacht dat hij er misschien nog bij zou zijn. Froome zijn afwezigheid is logischer. Ik had dat in het begin van het jaar al gezegd, hij heeft een probleem. Hij is niet in vorm. Froome is gevallen vorig jaar en wordt al een jaartje ouder, hé. Dan is het moeilijker om nog terug op niveau te komen.”

Van Impe weet uiteraard hoe de vork aan de steel zit als je de Tour wil winnen. “Ik denk dat Team Ineos een goede beslissing heeft genomen. Je kan moeilijk op drie paarden tegelijk wedden. Eigenlijk moet je maar één kopman hebben en één reservekopman. Maar drie? Nee. Het is zo al moeilijk genoeg. Ik vind het normaal dat ze op Bernal gokken. Hij heeft vorig jaar gewonnen. Hij is nog niet 100 procent, maar ik geloof dat hij wel nog zal komen.”

Froome en Thomas blijven dan wel thuis, bij Team Ineos hebben ze nog altijd een mooie selectie namen aan de start. “Die gaan zich allemaal inspannen voor Bernal, hé. Hij is nog jong en is in principe beter dan vorig jaar. Dat zou toch moeten. Bernal rijdt nu pas aan 80 procent van zijn kunnen, in de Tour gaat hij 100 procent halen. De Tour is de Tour, dan moet je er staan. Máár ze hebben een grote ploeg tegen natuurlijk: ‘De Hollanders’, die zijn ook heel goed, hé.”

Van Impe heeft het dan uiteraard over Team Jumbo-Visma, de ploeg van Wout van Aert die indruk maakte in de Dauphiné. “Roglic heeft wat tegenslag gehad de afgelopen dagen. Hij is dit jaar 100 procent in vorm. Maar misschien in de Tour... ja. Hij rijdt geweldig goed, ik heb onlangs nog wat van hem gezien en het was indrukwekkend. Ze zijn niet bang om initiatief te nemen daar, dat is mooi.”

Jurgen Van den Broeck: “Misschien pakt Ineos het wel eens anders aan”

Hij nam het in het verleden als eenzaat op tegen het toenmalige Team Sky. Toen was Bradley Wiggins nog de uitgesproken kopman, nu is het Egan Bernal. Jurgen Van den Broeck: “Ik denk dat ze bij Ineos willen vermijden dat ze met drie renners in één ploeg voor hetzelfde gaan in de Tour. Froome vertrekt en na zijn val vorig jaar is het niet zo evident om op zijn leeftijd weer zijn beste vorm te halen. Dat waren indicaties. Hij zal het zelf op die manier ook wel een beetje hebben aangevoeld.”

Van den Broeck kwam iets meer uit de lucht gevallen van de afwezigheid van Geraint Thomas in de Tourploeg van Ineos. “De niet-selectie van Thomas vind ik verrassender, ja. Ik had de indruk dat hij beter kon in de Dauphiné, maar misschien is dat dan toch niet het geval. De Dauphiné zegt ook niet alles. Nibali is er voor zijn Tourzege in 2014 nog half weggereden geweest.”

“Ze zullen bij Ineos wel weten waar ze aan toe zijn. Het is niet evident om met drie absolute kopmannen aan een grote ronde te starten. Dat ze nu vol voor Bernal gaan, is inderdaad een teken van vertrouwen. En het is ook niet dat hij nog niet bewezen heeft dat hij het kan, hé. Het is per slot van rekening de Tourwinnaar van vorig jaar”, aldus Van den Broeck.

“Dat Sivakov en Carapaz nu naast Bernal komen te staan als schaduwkopmannen, zie ik ook als een goeie zaak. Ook dat zijn geen eendagsvliegen. Ze hebben hun koersen al gewonnen en worden alsmaar beter. Hoe ik Team Ineos in de Tour verwacht tegenover Jumbo-Visma? Ik vind dat moeilijk inschatten. Misschien proberen ze het dit jaar wel eens op een andere manier door de koers voor één keer niet zo resoluut in handen te nemen.”