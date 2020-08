Van goud naar brons: Arnaud De Lie door speaker uitgeroepen tot winnaar, landgenoot krijgt ‘maar’ brons bij junioren na fotofinish NVE

28 augustus 2020

15u28

Bron: Belga 1 Wielrennen Arnaud De Lie heeft voor een vijfde Belgische medaille gezorgd op de Europese kampioenschappen wielrennen in het Franse Plouay. Hij finishte bij de junioren als derde in een groepssprint die héél nipt werd gewonnen door de Deen Kasper Andersen. Pijnlijk moment: de speaker riep eerst De Lie uit tot winnaar, die pas twee minuten later te horen kreeg dat hij derde was geworden. De ontgoocheling was groot.

De junioren zorgden in hun wedstrijd over 109,2 kilometer voor een erg geanimeerd verloop waarbij het peloton een paar keer in stukken brak. In de waslijst aan aanvalspogingen lieten voor België Robin Orins en Alec Segaert zich opmerken. De blikvanger in de Belgische selectie, Cian Uijtdebroeks, viel in het begin van de wedstrijd, maar slaagde er weer in aansluiting te maken. Later in de wedstrijd kon hij echter geen hoofdrol meer opeisen.

In de finale kregen de junioren nog een flink onweer te verduren, maar dat temperde hun koersgedrag niet. Het peloton verbrokkelde helemaal, en daarbij toonden ook de Belgen zich attent. Arnaud De Lie overleefde de debatten en moest in een erg spannende sprint slechts twee renners met kleine voorsprong voor zich dulden: de Deen Kasper Andersen en de Tsjech Pavel Bittner. Op de foto wordt het enorm kleine verschil tussen de drie duidelijk.

Dat kleine verschil zorgde nog voor een pijnlijke misser. De omroeper had dertig seconden na de finish onze landgenoot uitgeroepen tot winnaar. Tot grote vreugde van De Lie natuurlijk. De ontgoocheling toen hij te horen kreeg dat hij derde was geworden - twee minuten later pas - was des te groter. De Lie, afkomstig uit Belgisch Luxemburg, kroonde zich vorig jaar ook al tot Belgisch kampioen bij de junioren.

Het is een succesrijke dag voor de Belgen op het EK. Eerder op de dag hadden Marith Vanhove (zilver) en Katrijn De Clercq (brons) ook al voor eremetaal gezorgd bij de meisjes-junioren. Deze namiddag sluit de mixed relay de Europese kampioenschappen af.

