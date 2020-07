Van Gerona naar de Alpen: Wout van Aert stoomt zich op 2.000 meter hoogte klaar voor de Tour DMM

14 juli 2020

10u50 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wielrennen Papa in spe Wout van Aert (25) bereidt zich in Tignes voor op het drieluik Strade Bianche, Milaan-Turijn en Milaan-San Remo. Donderdag zat hij acht uur in de wagen om van Gerona in Spanje naar de Alpen in Frankrijk te rijden.

In Tignes vertoeft Van Aert op 2.000 meter hoogte in het gezelschap van de Tourploeg van Jumbo-Visma. Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk zijn de kopmannen voor de Franse wielerronde die eind augustus van start gaat. Met Sepp Kuss, Tony Martin, George Bennett en Robert Gesink kent Van Aert ook zijn andere ploegmaats voor de Tour.

“We proberen een soort bubbel te creëren met onze Tour-ploeg. Ze trainen samen en rijden voor het grootste gedeelte ook dezelfde wedstrijden”, vertelt performance manager Mathieu Heijbour. “Vorig jaar gingen we voor het eerst naar Tignes om de Tour voor te bereiden. Dat viel heel goed mee en dus kozen we er dit jaar voor om opnieuw naar hier te trekken.”

Ook in Tignes: Mike Teunissen. De Nederlander - vorig jaar goed voor twee dagen in het geel in de Tour - rijdt dit najaar geen grote ronde. Hij mikt als wisselkopman voor Van Aert op de klassiekers. De twee zijn in bovenstaand filmpje te zien terwijl ze in Tignes samen een beklimming aanvatten.

Lees ook:

Ergernis en ongeloof in peloton over WK tijdrijden op slotdag van Tour: “Dit is ronduit dom”

Heugelijk nieuws: Wout van Aert en Sarah De Bie verwachten een eerste kindje