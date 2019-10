Van emotionele Evenepoel tot de ‘Tour de Julian”: straffe beelden tonen blik achter de schermen bij Deceuninck-Quick.Step TLB/GVS

25 oktober 2019

15u31 6

Ook dit jaar was fotograaf Sigfrid Eggers een vlieg op de muur bij Deceuninck-Quick.Step, officieel het beste wielerteam van 2019. Eggers kon zo onder meer het debuutjaar van Remco Evenepoel en de knotsgekke Tour van Julian Alaphilippe vanaf de eerste rij volgen. Via onderstaande beelden krijgt u een unieke blik achter de schermen bij ‘The Wolfpack' van Patrick Lefevere gecentraliseerd rond de drie grote blikvangers dit seizoen: Philippe Gilbert, Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel.

Het fotoboek van Sigfrid Eggers, ‘The Wolfpack: 365 Days At The Wheel’, van ‘Uitgeverij Kannibaal’ ligt inmiddels in de winkel. De prijs bedraagt 35,50 euro.

De beste beelden van Philippe Gilbert

De beste beelden van Remco Evenepoel

De beste beelden van Julian Alaphilippe: