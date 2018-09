Van één eindzege in een Grote Ronde tot een budget van 28 miljoen euro: twaalf jaar BMC in twaalf cijfers Joeri De Knop

23 september 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Binnen enkele weken valt het doek over BMC. Twaalf jaar lang was de Amerikaans-Zwitserse wielerformatie in het peloton actief. Van één eindzege in een Grote Ronde tot een budget van 28 miljoen euro. BMC in twaalf cijfers.

1

BMC’s eindrapport vermeldt ‘slechts’ één eindzege in een Grote Ronde (Evans, Tour 2011), één puntentrui (Evans, Giro 2010) en één jongerentrui (Van Garderen, Tour 2012). Voorts: één klassiek Monument (Van Avermaet, Parijs-Roubaix 2017) en één olympische titel (Van Avermaet, Rio 2016). Volgende woensdag, op de valreep, ook één wereldtitel individueel tijdrijden (Dennis)?

3

Drie wereldtitels, sieren voorlopig de eindbalans: Gilbert individueel in Valkenburg 2012, BMC in het ploegentijdrijden in Ponferrada 2014 en Richmond 2015). Daar kan nu dus een vierde gouden plak bijkomen.

9

Negen verschillende Belgen kwamen de voorbije twaalf jaar uit voor BMC: Eijssen (2011-2014), Van Avermaet (2011-2018), Lodewyck (2012-2015), Gilbert (2012-2016), Hermans (2014-2017), Teuns (2015-2018), Vliegen (2015-2018), Van Hooydonck (2017-2018) en Roelandts (2018). John Lelangue (2008-2013), Noël Dejonckheere (2010-2018) en Rik Verbrugghe (2011-2013) waren de Belgische ploegleiders ‘in dienst’. Ook Allan Peiper en Valerio Piva, die er in 2014 bijkwamen, hebben een link met ons land.

13

Het team veroverde in totaal dertien nationale truien. Daarbij ook één Belgische driekleur: Gilbert in Les Lacs de l’Eau d’Heure 2016.

22

BMC won in liefst 22 verschillende landen. Het meest, uiteraard, in thuishaven de Verenigde Staten (35x). Maar wel meer in ons land en Italië (elk 28x) en Frankrijk (24x) dan in het Zwitserland (23x) van Andy Rihs.

24

Deelname aan 26 Grote Ronden was goed voor 24 ritzeges: 8 in de Giro, 6 in de Tour, 10 in de Vuelta. Daarvan namen de Belgen er 7 voor hun rekening (Gilbert 2 in Giro 2015, 2 in Vuelta 2012 en 1 in Vuelta 2013, Van Avermaet 1 in Tour 2015 en 1 in Tour 2016)

66,66

Het succespercentage van het team in het aantal gereden ploegentijdritten op het allerhoogste niveau (WorldTour, Grote Ronden, WK) in de voorbije vier jaar: 12 op 18.

75

De leeftijd van teameigenaar en hoofdsponsor (BMC) Andy Rihs, die in april dit jaar overleed aan leukemie. Vóór hij zijn eigen ploeg had, leverde Rihs ook fietsen aan Phonak en Astana.

99

99 verschillende renners kwamen al die jaren uit voor BMC, met Brent Bookwalter en Danilo Wyss (11 op 12) als trouwste soldaten.

236

Gespreid over de twaalf jaar in het profpeloton: het totale aantal UCI-zeges. 2017 was met 48 overwinningen het meest succesvolle seizoen. Voor 2018 staat de teller voorlopig op 22.

2007

Het oprichtingsjaar van de Amerikaans-Zwitserse ploeg. Ontstaan uit Continuum Sports LLC, de overkoepelende holding van teammanager Jim Ochowicz. BMC reed drie seizoenen met continentaal en één seizoen met procontinentaal statuut. In 2011 zette het de stap naar de (toenmalige) ProTour, nu WorldTour.

In 2010 zette het ook een triatlonteam op poten, in 2011 een mountainbiketeam en van 2013 tot en met 2017 ontbolsterde heel wat jong talent in het BMC Development Team (o.a. Teuns, Vliegen, Van Hooydonck en Philipsen).

28.000.000

Het huidige budget van BMC Racing Team. Daarmee hoort de ploeg bij de drie rijkste wielerploegen ter wereld.