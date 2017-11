Van een bezoek aan de Klaagmuur tot een selfie met een waterschildpad: dít doen wielerprofs tijdens het tussenseizoen Bart Audoore

13u09 0 rv Wielrennen De vakantie zit er stilaan op voor de wielrenners. Het gros van het peloton is alweer aan het trainen voor het nieuwe seizoen. Sommigen gaan op hun eentje op pad — Bram Tankink trok zelfs naar de Himalaya. Anderen zijn op trainingsstage annex team building met de ploeg — en ook dat leverde leuke beelden op.

Hermans aan de Klaagmuur

Ben Hermans (31) verhuisde dit najaar van topploeg BMC naar het procontinentale Israël Cycling Academy. Hij trok grote ogen tijdens de eerste samenkomst. “Toen ik toekwam in Jeruzalem vertrokken we meteen op trektocht”, vertelt hij. Het werd een trip met een culturele insteek — inclusief een bezoek aan de Klaagmuur en het Holocaustmuseum — en sportieve uitdagingen. “Zo werden we een keer om middernacht uit bed gehaald voor een cursus Israëlische gevechtssport (krav Maga, red.).”

Na de teambuilding trok het team voor een paar dagen naar Girona (Spanje) voor een fietsstage. Hermans legt de lat hoog voor komend seizoen. “Ik droom van een top tien plaats in een grote ronde”, zegt hij. “2018 wordt een belangrijk jaar voor me. Ik krijg voor het eerst de kans om zelf kopman te zijn: er zijn geen excuses meer.”

The Western wall. Nice touristique tour in Israel 🇮🇱 so far 👌🏻 Een foto die is geplaatst door Ben Hermans (@hermansben) op 16 nov 2017 om 07:58 CET

Tankink op eenzame hoogte

Bram Tankink (38) koos voor de meest originele bestemming: de Himalaya in Nepal. “Een extreme hoogtestage”, noemt hij het. Hij bedwong er per mountainbike onder meer de Annapurna-pas en de Thorongo La, 5.416 meter boven de zee. Zeven dagen duurde de tocht. “Ik was er om te trainen, maar ook voor het goede doel. We zamelden geld in om afgelegen Nepalese dorpen van elektriciteit te voorzien via zonnepanelen. Het was zeer intens. Indrukwekkend en verschrikkelijk mooi.”

Maar ook heel zwaar. “Het laatste stuk naar de top ging aan vijf kilometer per uur. We gingen als opaatjes naar boven”, zegt de renner van LottoNL-Jumbo.

Wat doe je als je boven de 3000m een mannelijke yak tegen komt midden op je pad. Je doet gewoon een schaap na. pic.twitter.com/kou32Ca13i Bram Tankink(@ bramtankink) link

Dag 2 rond de #annapurna. Simpelweg overweldigend. pic.twitter.com/2K4rakvQbl Bram Tankink(@ bramtankink) link

De afdaling na de top van de Thorong La was de mooiste en spectaculairste die ik ooit gedaan heb. #laatjelotnietliggen. pic.twitter.com/hhtVrVntVu Bram Tankink(@ bramtankink) link

Naesen in de sneeuw

Net als vorig jaar trok de ploeg van AG2R naar de Alpen voor een teambuilding. Vanuit uitvalsbasis Vaujany gingen Oliver Naesen (27) en zijn maats elke dag de hort op. Het programma zat bomvol actie: schermen, rotsklimmen, bergwandelen in de sneeuw, mountainbiken en ga zo maar door.

Retour aux affaires pour une semaine cohésion avec @AG2RLMCyclisme ! pic.twitter.com/hFNv6yOFCK Alexis Vuillermoz(@ A_Vuillermoz) link

Escalade ce matin @OisansT @romainbardet

Climbing #allezalm pic.twitter.com/3F89lkJ5g6 AG2RLM Cyclisme(@ AG2RLMCyclisme) link

Reconnaissez vous ce coureur en pleine découverte de #escrime lors de notre stage à #Vaujany @OisansT #allezalm pic.twitter.com/hlQyGh9uDr AG2RLM Cyclisme(@ AG2RLMCyclisme) link

Froome supportert voor Miami Heat

Na de ASO-criteriums in Japan eind oktober reisde Chris Froome (32) na een korte stop thuis door naar Florida. Hij ging er fietsen voor ‘Best Buddies’, een organisatie die zich inzet om mensen met een mentale beperking uit hun sociale en economische isolement te halen. De viervoudige Tourwinnaar ging ook kijken naar een wedstrijd van Miami Heat, in gepersonaliseerd truitje.

Pauwels en Vermote proeven wijn

Dimension Data heeft er een achtdaagse stage in Zuid-Afrika opzitten. “We hebben elke dag op de fiets gezeten, maar je kan niet zeggen dat dit al trainen aan honderd procent was”, vertelt Serge Pauwels (34). “De helft van de tijd ging naar andere zaken: kledij passen, een etentje met de sponsors, van een andere sponsor hebben we het wijndomein bezocht, we hebben fietsen weggeschonken voor Qhubea (het goede doel dat de ploeg steunt, red.). Alleen jammer dat we geen safari hebben kunnen doen.” (Lacht)

Voor nieuwkomer Julien Vermote (28), die na zeven jaar Quick.Step verliet, was het ook een kans om zijn nieuwe ploegmaats beter te leren kennen. “En dat is prima meegevallen.”

Van Avermaet geniet van warmte op Gran Canaria

Ook Greg Van Avermaet (32, BMC) koppelt het aangename nog aan het nuttige. Hij is momenteel op vakantie op Gran Canaria met vriendin Ellen en dochtertje Fleur. Maar hij kruipt er ook elke dag op de fiets voor een stevige trainingsrit. “Het weer is hier zalig”, meldt hij vanop het Canarische eiland. “De warmte doet deugd.”

Instagram

Movistar te gast bij Nadal

Alejandro Valverde (37), Nairo Quintana (27) en Mikel Landa (27) waren vorige week op bezoek in de Rafael Nadal Academy in Mallorca. Samen met hun ploegmaats van Movistar verbleven ze drie dagen in het trainingsinstituut van de toptennisser. De renners namen deel aan een toertocht waarbij renners en fans mekaar beter konden leren kennen. ’s Avonds was er een wijnproeverij.

Fin del Training Camp @Movistar_Team en @rnadalacademy. Increíbles días de ciclismo los vividos en #Mallorca. ¡Gracias por todo! pic.twitter.com/3GBBn95M79 Movistar Likes(@ movistarlikes) link

Contador is weer El Pistolero

Ook Alberto Contador (34) heeft er al een stage opzitten. De ex-renner is (via zijn Foundation) sinds kort baas van het continentale team Polartec-Kometa, een opleidingsploeg voor Trek-Segafredo, en reisde met een paar renners en gasten naar Tucson, Arizona. Behalve fietsen deed de Spanjaard er ook zijn bijnaam ‘El Pistolero’ alle eer aan: tijdens een western avond in de ‘Coyote Corral’ (met barbecue en margaritas) mocht hij zijn schietkunsten tonen. Ook de mechanische stier moest eraan geloven.

Adam Hansen neemt selfie met waterschildpad

Adam Hansen amuseert zich te pletter in eigen land. De 36-jarige Australiër nam enkele dagen een duik in het Groot Barrièrerif, tevens ook het grootste koraalrif ter wereld. Het inspireerde de Lotto-Soudal-renner om er een originele selfie te nemen met een waterschildpad en een Napoleonvis. Geweldige beelden.

Got to love Cairns. Flew out to the Reef today. Selfie with a Humphead Maori and a turtle, but the two sharks were not so interested :( pic.twitter.com/X2AEOepafj Adam Hansen(@ HansenAdam) link