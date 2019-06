Van “dit is straf” tot “fenomenaal”: Evenepoel oogst lof na straffe ‘Hammer Climb’ MG

08 juni 2019

13u49 0 Wielrennen Officieel komt de overwinning op naam van zijn ploeg. In werkelijkheid was de zege van Deceuninck-Quick.Step gisteren in de Hammer Climb helemaal het werk van Remco Evenepoel (19). Officieel is het niet zijn eerste overwinning bij de profwielrenners. Maar feitelijk was Evenepoel gisteren natuurlijk wel de grote winnaar.

Hier zou nu een lange uitleg moeten volgen bij het ingewikkelde reglement van de Hammer Series. Die uitleg zullen we u besparen. Onthouden doen we enkel dat de Hammer Series twee jaar geleden voor en door ploegen is opgericht, dat ze dit jaar uit drie manches bestaat - Noorwegen, Limburg en Hong Kong - en dat de Hammer uit drie onderdelen bestaat: Hammer Climb (niet in Hong Kong), Hammer Sprint en Hammer Chase.

Gisteren in het Nederlandse Vaals was onderdeel één - de Hammer Climb - van de Hammer Series in Nederlands Limburg en Remco Evenepoel beleefde er zijn grootste moment in zijn nog jonge carrière als profwielrenner.

Als Deceuninck-Quick.Step ergens start, dan starten ze om te winnen. Ploegleider Tom Steels gaf zijn renners gisteren de opdracht zoveel mogelijk punten te behalen - die waren er bij elke doortocht van de acht plaatselijke ronden ruim te verdienen - en die opdracht heeft Remco Evenepoel gisteren erg letterlijk genomen.

De wedstrijd duurde één uur en 46 minuten, er moesten 69 kilometer worden gekoerst en 1.704 hoogtemeters worden overwonnen, en Evenepoel reed vanaf kilometer één in de aanval. Sterker: dertig kilometer voor de streep ging hij er in zijn eentje vandoor.

Er leek zich net een groepje te vormen met daarin grote namen als Greg Van Avermaet en Tim Wellens. Zover liet Evenepoel het niet komen. “Er werd geaarzeld. Ik dacht: ik probeer het alleen. Niemand reageerde. Het was nog ver. Ik heb de hele tijd vol gas gereden. Ook bergaf, waar het wind op kop was. Hier had ik niet op gerekend. Ik ben trots op mezelf”, zei Evenepoel, alsof het niets was.

In geen tijd groeide de voorsprong van Evenepoel over de minuut. En het was niet dat er achter hem niet werd gekoerst. “Het was een harde wedstrijd. Ik heb afgezien”, zei Greg Van Avermaet voorbij de eindstreep. Van Avermaet finishte op anderhalve minuut. Yves Lampaert, een ploegmaat van Evenepoel, zei trots te zijn: “Wat Remco hier heeft gedaan, was fenomenaal.”

“Dit was geen individuele overwinning, maar een overwinning van de ploeg”, zei Evenepoel er voor de duidelijkheid nog even bij. Dat was natuurlijk onzin, maar toch.

“Het is een sterke prestatie”, vindt ploegleider Tom Steels. Steels is niet de man van de superlatieven. “Het gaat hier niet zoals in de klassiekers, waar er meer in ploeg wordt gekoerst. Maar toch: sterk.”

Steels was onder de indruk van het feit dat Evenepoel weg reed van renners als Van Avermaet en Wellens: “Het is niet zo dat ze hem lieten rijden of dat ze Remco hebben onderschat. Iedereen wilde hier zoveel mogelijk punten behalen. Hij heeft op impuls gekoerst. Toen er werd geaarzeld besloot hij om te versnellen. Zo deed hij het ook bij de juniores.”

Daarna moest Evenepoel nog dertig kilometer alleen verder. Steels: “Hij deed dat in de stijl van de beste tijdrijders. Ik heb Remco in Noorwegen ook al een paar sterke stoten zien uithalen. Hier doet hij het ook. Het is straf wat hij heeft gedaan. Hij heeft natuurlijk nog een lange weg af te leggen.”