Van Dijk schenkt Nederland goud op EK tijdrijden, Duyck wordt elfde MDB

08 augustus 2018

11u19 0 Wielrennen Ann-Sophie Duyck heeft de zilveren medaille van vorig jaar niet kunnen doortrekken in Glasgow. Op het EK tijdrijden bij de vrouwen zette ze de elfde tijd neer. Nederland kaapte dan weer de eerste twee medailles weg. Het goud was voor Ellen van Dijk, het zilver ging naar Anna van der Breggen.

Nederland boven in het vrouwenwielrennen. Ook in Glasgow verpletterden onze noorderburen de concurrentie. Op het kletsnatte wegdek was Anna van der Breggen op weg naar de gouden plak met een tijd van 41.41,13. Totdat Ellen van Dijk haar landgenote van de hot seat duwde. Na 32,3 kilometer koersen tegen de klok was Van Dijk twee tellen sneller dan Van der Breggen.

De tijd van 41.39,70 die Van Dijk neerzette, was onbereikbaar voor Ann-Sophie Duyck. Een zilveren medaille zoals vorig jaar zat er nooit echt in. Onze landgenote reed nagenoeg heel de wedstrijd rond op de elfde plaats en dat werd uiteindelijk ook haar plek aan de finish. Op twee minuten en 29 seconden van winnares Van Dijk. Het brons was voor de 36-jarige Duitse Trixi Worrack.