Van der Sande vrijuit na ‘positieve’ test door neusspray: “Ben door de hel gegaan” Bart Audoore

24 januari 2019

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Tosh Van der Sande (28) zou het willen uitschreeuwen — en eigenlijk doet hij dat ook een beetje: “Ik ben géén doping­zondaar!”, benadrukt hij met klem. Na een maand piekeren en tobben als ­gevolg van een afwijkende dopingplas mag hij eindelijk weer vrijuit spreken. Als een eerlijk man.

Hoe moeilijk waren de voorbije weken?

«Op het moment dat ik werd ingelicht dat er iets niet klopte met mijn urinestaal zakten mijn hemel en aarde in ­mekaar. Ik begreep niet hoe dat kon. Ik zag het slecht in. Die mail van de UCI, die aan­getekende brief: die wil je niet ­krijgen.»

Je advocaten Johnny ­Maeschalck en Kristof De Saedeleer waren van bij het begin nochtans zeer duidelijk: dit was een eenvoudige zaak en het zou goed komen.

«Ja, maar ik ben toch door de hel gegaan. Ik ben van de ­nieuwe generatie. Ik wil zo proper mogelijk aan wielrennen doen. Voor mij is dat het grootste drama: dat mijn naam is zwartgemaakt. Hoe wis ik dat ooit uit? Terwijl er niet veel aan de hand was. Dat bleek gelukkig snel. Er is een superkleine dosis van een product dat niet eens verboden is in mijn urine gevonden. Alleen moet je melden dat je het ­gebruikt. En ik heb de ver­keerde naam opgegeven. Ik ­gebruik twee neussprays en heb me vergist van merk.»

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN