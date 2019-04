Van der Poel ziet zichzelf nog niet als favoriet voor de Ronde: “Nog bijna 100 kilometer langer” TLB

Bron: Sporza 0 Wielrennen Mathieu van der Poel trekt met een knappe zege op zak naar de Ronde van Vlaanderen. De 24-jarige Nederlandse kampioen toonde zich de beste in Dwars door Vlaanderen en zette zo nog wat sterren achter zijn naam voor de Ronde van Vlaanderen, al ziet hij dat zelf anders.

Van der Poel toonde zich in zijn tweede WorldTour-koers een eerste keer op de Knokteberg, waar hij naar ploeggenoot Dries De Bondt reed. “We hadden Dries vooruitgestuurd en op de Knokteberg voelde ik dat het een goed moment was om te anticiperen. Een instinctmoment. Jammer genoeg reed Dries zijn wiel net op dat moment kapot”, reageerde Van der Poel bij Sporza.

De veldrijder raakte voorop met een sterke groep, met ook onder anderen Bob Jungels, Tiesj Benoot en Anthony Turgis. Benoot probeerde in het slot nog even te ontsnappen, maar de kopman van Lotto-Soudal raakte niet weg. Turgis probeerde dan op zijn beurt Van der Poel en co te verrassen in de sprint, maar de wereldkampioen in het veld liet zich niet meer ringeloren.

“In aanloop naar de sprint was het nog opletten voor aanvalletjes, maar de mannen die gingen, werden meteen teruggehaald. In de sprint keek ik dan gelukkig net op tijd opzij toen Turgis zijn spurt inzette”, deed Van der Poel het verhaal. “Ik voelde wel dat ik nog wat kracht had en ben ontzettend gelukkig dat ik het hier kan afmaken.”

Door zijn zege is Van der Poel ook één van de favorieten voor de Ronde van Vlaanderen, die zondag op het programma staat. “Dat zie ik zelf niet echt zo. Ik vind niet dat ik echt al een favoriet ben om te winnen. Dwars door Vlaanderen en de Ronde zijn andere koersen, zondag is het nog bijna 100 kilometer langer. We zien wel wat het wordt.”