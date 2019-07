Van der Poel ziet vanop mountainbike collega-veldrijders schitteren: "Ik verwacht nog een zege van Wout" Marc Ghyselinck

13 juli 2019

09u20 0 Wielrennen Mike Teunissen, Wout van Aert en ex-veldrijder Julian Alaphilippe laten van zich spreken in de Tour. Maar zelf is Mathieu van der Poel dezer dagen een mountainbiker. De Ronde van Frankrijk is voorlopig alleen vermaak op tv. "Ik ben niet jaloers."

Mike Teunissen won een rit en reed twee dagen in de gele trui. Wout van Aert leidde zijn Jumbo-Visma ploeg naar een klinkende zege in de ploegentijdrit en sprintte in Épernay zelf naar de tweede plaats. Dan hebben we het over de verbluffende Julian Alaphilippe nog niet gehad. (Ex-)crossers maken het mooie weer in deze Tour. Maar wellicht de beste veldrijder ter wereld is er niet bij.

Mathieu Van der Poel is ook in Frankrijk. In het skistation Les Gets neemt hij dit weekend deel aan de Wereldbekerwedstrijd mountainbike. Hij heeft net een hoogtestage van twee en een halve week in Livigno in de Italiaanse Alpen achter de rug. Na Les Gets volgen nog het EK in Brno (25-28 juli) en de WB-races in Val di Sole (1-2 augustus) en Lenzerheide (9-11 augustus). Daarna gaat hij ook weer op de weg koersen. Met het wereldkampioenschap in Yorkshire als grootste doel.

Teunissen afgeschrikt

Natuurlijk kijkt Mathieu van der Poel ook naar de Tour de France. "Ik geniet er wel van", zegt hij. "Ik kijk graag koers. En de veldrijders doen het goed. Het gaat goed met ons."

Het succes van Mike Teunissen noemt hij onverwacht. "Ik ken Mike uit de Nederlandse selectie. Ik wist niet dat hij zo'n sprint in de benen had. Het blijft een verrassing."

Wat Van der Poel ook niet wist, is dat Teunissen, nadat hij in 2013 in Louisville wereldkampioen werd in de U23-categorie, naar de weg is overgestapt omdat Van der Poel en Van Aert te goed waren.

De prestaties van Van Aert verbazen dan weer niet, zegt Van der Poel. "Wout heeft in het Critérium du Dauphiné al laten zien waartoe hij in staat is. Wat hij nu doet in de Tour, ligt helemaal in die lijn."

"Wout is in Épernay tweede geworden. Volgens mij had hij die sprint ook kunnen winnen. Daar is al veel over gezegd. Sprinten gaat om positie kiezen en het juiste moment kiezen. Als dat wat beter was samengevallen, dan had er voor Wout wel een overwinning in gezeten. Ik verwacht nog wel een zege van hem. Dat is een doel dat hij zich zeker heeft gesteld. Dat zal niet in een vlakke massasprint gebeuren. Daar is het alles voor Dylan Groenewegen. Wout zal het moeten hebben van een meer selectieve, lastige rit. Misschien, wanneer hij zich goed voelt in de tweede en de derde week, zal het voor hem iets makkelijker worden. Al is makkelijk natuurlijk niet het goede woord."

Wout van Aert heeft schrik van die derde week, zei hij voor de start van de Tour. Van der Poel: "Ik vind dat normaal. Je kunt je wel erg goed voelen. Maar als je nooit een grote ronde van drie weken hebt gereden, weet je niet waar het in die derde week op uitdraait."

Onverwachte aanval

Niet Teunissen of Van Aert, maar Julian Alaphilippe heeft in de eerste week van de Tour de grootste indruk gemaakt op Mathieu van der Poel.

"Dat ik het zo'n mooie Tour vind, komt door hem. Ik vind het leuk dat er renners als Alaphilippe rondrijden, die durven aan te vallen op een plek waar niemand het verwacht. Ik had na het voorjaar mijn waardering voor Alaphilippe al uitgesproken. Hij is de beste renner van het moment, allround, dat heeft hij de voorbije week nog maar eens laten zien.”

"Iedereen ging ervan uit dat Alaphilippe op La Planche des Belles zijn gele trui zou verspelen. Ik was daar helemaal niet zeker van. Ik geloofde niet dat iemand uit de favorietengroep Alaphilippe op La Planche uit de gele trui zou rijden. Vorig jaar heeft hij ook de bollentrui gewonnen, hij heeft alle grote cols overleefd en hij kwam ook vaak als eerste boven. Dan moet je niet zeggen dat je niet goed kunt klimmen. Hij zegt wel dat hij niet voor een klassement rijdt. Dat is nu misschien waar. Maar als hij er zijn zinnen op zet, kan hij in de toekomst misschien wel meedoen voor de eindzege.”

Of Mathieu van der Poel er dan zelf niet graag bij was geweest? Neen, toch maar niet. "Ik wil ooit wel de Tour rijden, maar nu heb ik andere doelen. Daar past de Tour niet in. Ik ben niet jaloers op de jongens die nu de Tour de France rijden.”

Toch ging het de voorbije dagen heel even over Van der Poel in de Tour. Dat kwam na het onbevestigde nieuws dat Katusha er op het einde van het jaar mee ophoudt. Naamsponsor Alpecin en fietsenconstructeur Canyon zouden namelijk overstappen naar de Corendon-Circusploeg van Van der Poel. Die is de komende vier jaar namelijk ambassadeur van fietsenbouwer Canyon.

Van der Poel: "Ik kan en ik mag daar niet veel over zeggen. Alleen dat ik de komende vier jaar met Canyon zal rijden. Ik ben het gezicht van het merk. Ik neem aan dat ik niet de enige ben."