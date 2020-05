Van der Poel ziet nieuwe opties op de hertekende kalender, Luik of Ronde van Lombardije? “Ik sta er zeker voor open” MXG

14 mei 2020

11u31

Bron: Wielerflits 0 Wielrennen Zien we Mathieu van der Poel dit najaar ook in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije? Die kans lijkt groter te worden. Beide monumenten stonden aanvankelijk niet op de planning van de Nederlander, maar doordat z’n ploeg Alpecin-Fenix geen wildcard krijgt voor de Tour of de Vuelta kan Van der Poel andere accenten leggen dit najaar. “Ik sta er zeker voor open”, zegt hij in een interview met Wielerflits.

“De Tour had ik heel graag gereden. Voor mezelf, maar nog liever voor mijn sponsors”, klinkt het bij Van der Poel. Even gingen stemmen op dat door het coronavirus extra wildcards uitgedeeld zouden worden voor sommige wedstrijden, maar dat gebeurde niet. Geen Tour of Vuelta dus voor de Nederlander. Daardoor kan hij de focus volledig leggen op de klassiekers. “Eerst en vooral rijd ik zeker de Strade Bianche en Milaan-San Remo, en daarna de andere klassiekers met de Ronde en Roubaix. De Waalse klassiekers zijn nog een klein vraagteken, maar daar sta ik wel voor open.”

Het aparte seizoen geeft Van der Poel de kans om te experimenteren. Hij ziet door de omstandigheden de mogelijkheid om z’n planning hier en daar wat uit te breiden. “Luik-Bastenaken-Luik is een klassieker die voor het seizoen nog niet in m'n hoofd speelde, maar nu toch wel in het zicht komt. Ook de optie voor de Ronde van Lombardije hebben we besproken. Als het kan, wil ik het daar gerust proberen”, zegt Van der Poel.

Of de drievoudige wereldkampioen in het veld nog zal proberen om voor het eindklassement in een kortere ronde te gaan, laat hij in het midden. De Tirreno-Adriatico staat op de nieuwe kalender gepland wanneer de Tour gereden wordt. “De optie Tirreno is ook voorbij gekomen. Maar daar moeten we altijd in het achterhoofd houden dat als je daar zit en er gebeurt iets je wel vast zit natuurlijk. Dan kun je geen klassiekers rijden. Dat is zeker een afweging die we moeten maken.”

Lees ook: Van der Poel blijft mountainbiken op zoek naar de heilige graal: wereldtitel in drie disciplines