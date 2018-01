Van der Poel: "Ze moeten Froome schorsen, maar de UCI laat toe dat er misbruik mogelijk is" Glenn Van Snick

Bron: EenVandaag 204 Photonews Wielrennen Mathieu van der Poel (22) was onlangs te gast in het Nederlandse programma EenVandaag. Daar vertelde de man van Corendon-Circus ronduit over zijn passie voor het veldrijden, maar ook over de dopingperikelen rond Chris Froome. "Ze moeten hem schorsen. Als je te snel op de autosnelweg rijdt, krijg je toch ook een boete?"

De Europees kampioen vertelt in eerste instantie ronduit over zijn grote specialiteit: ploeteren in de modder. "Dat vind ik leuker dan rijden op de weg", aldus Mathieu van der Poel. "Vooral omdat het technische aspect groter is bij het veldrijden. Dat vind ik net zo mooi aan deze sport."

Met maar liefst 21 overwinningen tot nu toe domineert de Nederlander het veldritseizoen. "Of ik het de laatste tijd niet te saai maak? Dat kreeg ik al vaak te horen. Maar dat hangt af van de manier waarop je naar het veldrijden kijkt. Als Barcelona voetbalt tegen een slechte ploeg, is het toch ook des te mooier als liefhebber om naar hen te kijken? Op die manier moet je ook naar de cross kijken."

Bovendien kwamen ook de bijhorende tuimelpertes aan bod. "Als ik veertien dagen niet val met de fiets heb ik het gevoel dat ik mijn limieten niet heb opgezocht. Onderuitgaan is een teken dat je iets doet buiten je comfortzone. Het is mooi om over die limiet te gaan."

Snelheidsboete

De Nederlander gaf ook zijn eerlijke mening over de dopingperikelen rond Chris Froome. "Ik ben daar heel bot in, maar ik vind het heel dom wat hij gedaan heeft. Wielrennen is voor gezonde mensen. Voor mij is dat een positieve test dus moeten ze hem schorsen. Als je 2.000 nanogram salbutamol per milliliter urine hebt in plaats van de toegestane 1.000 nanogram, dan hoeft er volgens mij niet meer over gesproken te worden. Als je te snel rijdt op de autosnelweg krijg je toch ook een boete?"

Nu de winnaar van de Ronde van Frankrijk in vraag wordt gesteld, is het thema rond doping in het wielrennen weer brandend actueel. Vindt Mathieu het lastig om telkens opnieuw die heikele vragen voorgeschoteld te krijgen? "Eigenlijk niet. Maar ik kan nu wel zeggen dat ik niets neem - en dat is ook zo - maar dat hebben al diegenen die reeds positief zijn getest ook al eens in het verleden gezegd. Helaas is het zo ver gekomen dat mensen je op den duur niet meer geloven."

Tot slot stelt Van der Poel zich ook vragen bij de Internationale Wielerunie. "De UCI laat toe dat er misbruik gemaakt kan worden van bepaalde producten. Als je zegt dat een product verboden is, dan mag je het niet gebruiken. Maar als je zegt dat je een product tot een bepaalde hoeveelheid mag gebruiken, dan weet je dat er mensen zijn die over die hoeveelheid gaan. Dat is de fout van de UCI."

