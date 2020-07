Van der Poel zal zijn rentree niet in Roemenië, maar waarschijnlijk in Strade Bianche maken ODBS

16 juli 2020

14u22 2 Wielrennen Geen herstart van het wegseizoen volgende week voor Mathieu van der Poel. Door de verslechterde coronasituatie in Roemenië, ziet Alpecin-Fenix af van deelname aan de vierdaagse rittenkoers Sibiu Tour. De ploeg zou later vandaag nog verder communiceren.

Het aantal coronabesmettingen in Roemenië loopt op waardoor het reisadvies van het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken is veranderd. Roemenië valt momenteel onder code oranje: reizen naar het Oost-Europese land is toegestaan. Maar indien de situatie verslechtert en de ploeg daar al is, kan een quarantaine verplicht worden voor kopman Van der Poel en co en zou Van der Poel de Strade Bianche missen. Die staat op 1 augustus op de kalender.

De organisatie van de Roemeense rittenkoers was afgelopen weekend nochtans optimistisch en stelt dat het aantal besmettingen in de regio waar de wedstrijd wordt gehouden, meevalt. De Sibiu Tour gaat dan ook door van 23 tot 26 juli. Op de website van de ronde heeft de Poolse continentale ploeg Wibatech-Merx de plek van Alpecin-Fenix ingenomen.

Van der Poel had in Roemenië onder meer onze landgenoten Floris De Tier en Gianni Vermeersch naast zich gekregen. Met BORA-hansgrohe en Israel Start-Up Nation staan twee WorldTour-teams op de voorlopige deelnemerslijst.

Van der Poel zal nu waarschijnlijk zijn rentree maken in Strade Bianche.

