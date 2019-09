Van der Poel wist niet eens waar de streep gisteren precies lag: “Geen Belg mag met hem naar WK-finish” BA

11 september 2019

08u58 0 Ronde van Groot-Brittannië De topfavoriet voor het WK is bekend. Mathieu van der Poel (24) knalde gisteren naar dagwinst in de Ronde van Groot-Brittannië: alles en iedereen los uit het wiel in een sprint bergop. Tiesj Benoot, die tiende werd, wilde dat nog bijsturen: "Super-indrukwekkend", maakte hij ervan. Na een pittige rit door de Yorkshire Dales, de heuvelzone die straks ook het decor vormt voor het WK, finishte MVDP met lengten voorsprong.

Als we met hem naar de finish gaan worden we allemaal geklopt. We moeten op tijd beginnen te koersen Tiesj Benoot

"Ik ging vol gas op 300 meter", zei Van der Poel. "Een risico, want ik wist de finish niet precies liggen. Het was ver, maar ik had meteen een kloof." Niet weten waar de streep ligt of hoe de aankomstzone eruit ziet: het maakt zijn zege nog spectaculairder. Benoot weet waar de tegenstand straks aan toe is. "Er is geen één Belg die op het WK met hem naar de streep mag. Want we worden allemaal geklopt. We moeten op tijd beginnen te koersen om van hem verlost geraken."

Tik voor Trentin

Jasper De Buyst, collega van Benoot bij Lotto-Soudal, kwam het dichtst in de buurt. Ook hij reed een straffe sprint, ook hij remonteerde een pak renners, maar strandde wel op drie volle seconden. "Als ik wat beter gepositioneerd had gezeten, had ik misschien zijn wiel kunnen houden, maar hem kloppen was nooit gelukt. Ik ga niets meer over Van der Poel zeggen. Het is al genoeg verteld hoe goed hij is."

De grootste mentale tik was voor Matteo Trentin, de man die straks op het WK kopman is bij de Italianen. Ook geen sukkelaar, maar hij maakte geen schijn van een kans en werd negende. "Hij had onderweg wel veel gegeven", zei Benoot, maar Van der Poel was in de finale ook de hele tijd vooraan te zien.

Hebben we gisteren de nieuwe wereldkampioen gezien? Niemand die zich nu al zal willen neerleggen bij de suprematie van de Nederlander, maar het is zoeken naar houvast. Misschien dit: de vierde etappe in de Tour of Britain vertoonde gelijkenissen met het WK, maar is natuurlijk geen exacte kopie. De finish in Kendal was weliswaar zwaarder dan die in Harrogate aan het einde van de maand, maar de rit was 100 kilometer korter. Is Van der Poel wel kwetsbaar na een slijtageslag?