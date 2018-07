Van der Poel voltooit unieke 'triple' op NK mountainbiken Redactie

22 juli 2018

17u02

Bron: AD.nl 0 Wielrennen Mathieu van der Poel is na zijn Nederlandse titel op de weg en in het veldrijden ook Nederlands kampioen geworden op de mountainbike. De 23-jarige Van der Poel toonde in Apeldoorn andermaal zijn klasse en won met overmacht de Nederlandse MTB-titel. Hans Becking was de 'best of the rest' en Michiel van der Heijden moest genoegen nemen met brons.

In de derde ronde liet Van der Poel de concurrentie achter zich en reed solo naar zijn derde Nederlandse titel dit jaar. In januari won Van der Poel in Surhuisterveen het NK veldrijden. Begin deze maand was hij in Hoogerheide ook op de weg de sterkste. Nooit eerder was er een Nederlandse beroepsrenner die op de drie disciplines in een jaar het nationale kampioenschap pakte.