Van der Poel verschijnt dan toch aan de start in Luik-Bastenaken-Luik Redactie

03 oktober 2020

15u45 2 Wielrennen Mathieu van der Poel staat morgen dan toch aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De Nederlander van Alpecin-Fenix zette vandaag nog de BinckBank Tour naar zijn hand met een geweldig nummer. Van der Poel liet La Doyenne oorspronkelijk links liggen om fris te zijn voor de kasseiklassiekers.

Van der Poel licht de beslissing toe in een filmpje van z'n ploeg Alpecin-Fenix. “Het was oorspronkelijk niet de bedoeling, maar het is een vreemd seizoen”, stelt Van der Poel. “Door het wegvallen van een etappe in de Binckbank Tour, leek het ons een goed idee om in Luik nog wat extra competitie op te doen. Bovendien is het een Monument, dus ik ben blij om daar te kunnen rijden.”

Met welk doel trekt de Nederlander naar Luik? “Moeilijk om te zeggen. Net als de Ronde van de Lombardije wordt dit een ontdekking voor mij. Het is een zware wedstrijd, misschien zelfs net iets te zwaar. We zullen zien hoe de koers verloopt. Zoals ik al zei, het is een vreemd seizoen en er koersen op dit moment ook veel sterke renners in de Giro. We zullen zien.”