Van der Poel toch in de Tour? Het zóu misschien kunnen, want er beweegt iets in wielerland Bart Audoore

07 april 2020

06u32 0 Wielrennen Mathieu van der Poel (25) droomt ervan om nog dit jaar de Ronde van Frankrijk te rijden, maar hoe realistisch is dat? Gesteld dat er een Tour komt, mag zijn ploeg dan wel meedoen?

Is het meer dan dromen? Toen organisator ASO in januari zijn wildcards uitdeelde voor de Tour 2020 was Alpecin-Fenix daar niet bij. De drie tickets voor niet-WorldTourteams gingen allemaal naar Franse ploegen. Dus als er straks een Tour komt, is dat in principe zonder de ploeg van Mathieu van der Poel. Vreemd dus, dat de Nederlander dit weekend nadrukkelijk liet weten zin te hebben in de Tour. Maar niet toevallig, want er beweegt wel degelijk iets in wielerland.

Los van de discussie of er een Tour komt, en wanneer die moet gereden worden, wordt er ook nagedacht over wie daar dan moet/mag aan deelnemen. ASO wordt vanuit het peloton onder druk gezet om de Procontinentale teams niet te vergeten. Want die dreigen nu helemaal uit de boot te vallen. De UCI is vooral bezig met het redden van de topwedstrijden. In aflopende volgorde: het WK, de grote rondes, de Monumenten, de overige WorldTourwedstrijden. Dat zou leiden tot een kalender waarop amper plaats is voor kleinere wedstrijden en dus voor de kleinere profploegen uit het Procontinentale circuit.

7 i.p.v. 8 renners?

Zij lobbyen nu om extra starttickets voor de Tour. Een mogelijke oplossing zou zijn dat alle teams slechts met zeven in plaats van acht renners aan de start komen - daardoor zou het aantal ploegen omhoog kunnen. En dan is Alpecin-Fenix een grote kandidaat. De kleinzoon van Raymond Poulidor, Van der Poel dus, aan de start in de Tour: daar is ook de ASO gevoelig voor. Zeker zo kort na zijn overlijden, en wanneer de Tour passeert door Saint-Léonard-de-Noblat, de laatste rustplaats van 'Poupou'.

Philip Roodhooft, algemeen manager van Alpecin-Fenix, is enthousiast maar realistisch. "Als de vraag komt, zou dat uiteraard fantastisch nieuws zijn, maar op dit moment kunnen we enkel afwachten. Het is aan de ASO om die keuze te maken."

Er is nog een tweede scenario waarbij de ploeg startrecht zou kunnen krijgen voor de Tour. De economische malaise ten gevolge van de coronacrisis is zeer groot in het wielrennen: bij een aantal ploegen staat het water aan de lippen - CCC, ook B&B Hotels-Vital Concept wordt genoemd. Als zij afhaken, komt er automatisch plaats vrij. (BA)

