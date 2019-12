Van der Poel steekt Van Dijk en Verstappen de loef af en is Nederlands Sportman van het Jaar Redactie

18 december 2019

21u41

Bron: AD.nl 4 Wielrennen Mathieu van der Poel is verkozen tot Sportman van het Jaar in Nederland. De alleskunner op de fiets won dit jaar de wereldtitel veldrijden, de Europese titel mountainbiken en de wegklassiekers Amstel Gold Race en Dwars door Vlaanderen.

De 24-jarige Van der Poel kreeg op het Sportgala in de Amsterdamse AFAS Live de meeste stemmen van de sporters en de vakjury. Hij won de verkiezing van voetballer Virgil van Dijk en Formule 1-rijder Max Verstappen. De zoon van oud-wielrenner Adrie van der Poel en kleinzoon van de dit jaar overleden Franse wielerheld Raymond Poulidor was niet aanwezig om de bijbehorende Jaap Eden Trofee in ontvangst te nemen. Hij is momenteel op stage.

Van der Poel was vorige winter onverslaanbaar in het veld. Hij bekroonde zijn topseizoen met de regenboogtrui in het Deense Bogense. De overstap naar de weg ging gepaard met indrukwekkende overwinningen, waarbij die in de Amstel Gold Race de meeste bewondering oogstte. Vanuit ogenschijnlijk geslagen positie spurtte hij in de laatste kilometer iedereen nog voorbij.

“Helaas kon ik er vanavond niet bij zijn. Ik ben wel trots op deze prijs. Zeker omdat ik het moest opnemen tegen twee grote namen in de sport”, zei Van der Poel in een videoboodschap. “2019 was een ongelooflijk mooi jaar. Ik hoop dat 2020 net zo mooi of zelfs nog mooier wordt. Ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft.”