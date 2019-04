Van der Poel: “Schrik van Matthews in de sprint? Ik was echt zelfzeker” XC

17 april 2019

17u49

Bron: Sporza 7 Brabantse Pijl Weer bingo voor Mathieu van der Poel. De Nederlandse kampioen heeft nu ook de Brabantse Pijl op zijn palmares gezet. “Ik was echt zelfzeker”, klonk het in het flashinterview.

Mathieu van der Poel ontsnapte in de slotronde met kleppers als Julian Alaphilippe, Tim Wellens en Michael Matthews. Uiteindelijk sprintte de wereldkampioen veldrijden in Overijse iedereen uit het wiel. “Ik weet dat ik snel ben na een zware wedstrijd”, begon van der Poel na afloop zijn verhaal.

“Ik heb in de vorige koersen meermaals mijn eigen sprint niet kunnen rijden, omdat ik te lang bleef zitten. Hier was ik echt zelfzeker. Ik wist dat ik als eerste moest aangaan”, vertelde onze noorderbuur, die vandaag al vroeg voor het offensief koos. “Ik hoopte snel met een groepje weg te rijden, maar dat lukte niet. Het was wachten tot de grote namen gingen.”

Hoge verwachtingen in Amstel

“Of ik op het einde geen schrik had voor Matthews? Ik denk dat ik niemand moet vrezen in de sprint. Zeker niet op zo’n aankomst. Normaal is hij wel de snelste en ook Alaphilippe heeft al meerdere sprints gewonnen. Ik reed dus niet met de traagste renners naar de meet, maar ik voelde dat ik nog een sprint in huis had.”

Door de triomf van vandaag is Van der Poel logischerwijs nóg meer favoriet voor de Amstel Gold Race van aanstaande zondag. “Ik leg voor mezelf de verwachtingen ook hoog genoeg. Maar het is niet omdat je de Brabantse Pijl wint, dat je ook de Amstel Gold Race wint. Nu, de conditie is alvast goed. Ik kijk er naar uit.”

Ietwat opvallend: de Nederlander zat constant te hoesten in het flashinterview. “Ik ben in de Ronde van de Sarthe wat verkouden geworden, al heb ik daar vandaag geen hinder van ondervonden. Uiteindelijk ben ik heel blij en trots om deze koers te winnen, ik was dan ook met drie grote namen op pad. En om het dan zo af te maken, is een beetje zoals een droom. Ik zei ook vooraf dat deze wedstrijd me het beste ligt, dat heb ik vandaag getoond.”