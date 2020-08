Van der Poel rijdt iedereen aan gort op NK en kan weer winnen: “Die trui doet wat met me” Daniël Dwarswaard

24 augustus 2020

09u04

Bron: AD 0 Wielrennen Eén van de zwaarste koersen die hij ooit reed. En ook één van zijn beste prestaties ooit. Zo noemde Mathieu van der Poel (25) het NK wielrennen rond de Drentse VAM-berg. Met zichzelf als glorieuze winnaar. Hij vernederde Jumbo-Visma en werd voor de tweede keer in zijn carrière Nederlands kampioen.

Met terugwerkende kracht is het een lachwekkende opmerking van Mathieu van der Poel voor de start in een verlaten Drents weiland. Hij voelt niet echt veel zelfvertrouwen zo vlak voor de strijd om de nationale titel. Vijf uur later heeft Van der Poel iedereen aan gort gereden. Een verschroeiende demarrage geplaatst en een solo van ruim 40 kilometer afgemaakt. Die venijnige VAM-berg walst hij elk rondje plat. Daar staat hij dan, 48 meter boven de zeespiegel op een vuilnisbelt die tot fietsbergje is omgetoverd. Met een rood-wit-blauwe trui om zijn lijf, net als in 2018.

Die twijfels, het is geen spel. Van der Poel is na de verplichte coronastop niet de veelvraat Van der Poel. Vijftiende in Strade Bianche, dertiende in Milaan-Turijn en Milaan-San Remo. Tiende in de Ronde van Lombardije. Hij geeft zelf ook toe dat het hem een beetje tegenvalt. Behalve dat laatste resultaat dan. “Ik was eigenlijk best blij met die tiende plek in Lombardije. Een koers die normaal misschien te zwaar voor me is. Ik snap best dat de buitenwereld denkt: ‘Tiende? Jij hoort te winnen.’ Maar ik was er zelf echt content mee.”

Op het uitputtende en enerverende parkoers van het NK is ‘VDP’ dus wel weer die veelvraat. In zijn eentje (al heeft hij in het begin hulp van broer David en zijn andere ploeggenoot Oscar Riesebeek) tegen een overmacht van geel-zwarte shirts. Maar alleen in aantallen (negen renners) is Jumbo-Visma aanwezig. Van der Poel degradeert ze tot de grote verliezers van de dag en noemt ze na afloop ‘irritant’.

Jumbo-renner Timo Roosen wordt nog derde, achter Sunweb-eenling Nils Eekhoff. Jumbo is in Drenthe, zo zonder Tourrenners Tom Dumoulin en Robert Gesink, zeker niet op zijn sterkst. Maar met negen man mag je toch meer verwachten. In het geïmproviseerde perstentje is Roosens reactie veelzeggend. “We hebben alles geprobeerd. Hij is gewoon niet te houden. Moeten we dan gefrustreerd zijn? Dit is een heel eerlijk parcours waar de beste wint. Dus ik voel die frustratie niet zo.”

Van der Poel is gesloopt. Hij smakt zijn winegums weg en trekt tijdens een live-interview op de radio een schone broek aan. Weer een jaar in de nationale driekleur. “Wel echt mooi om straks de klassiekers in deze trui te rijden. Dat doet wat met me. Het is fijn om weer eens te winnen. Kijk, voor iedereen is de coronaperiode moeilijk geweest. Ik ben iemand die normaal echt heel het jaar koerst. Dat heb ik misschien meer nodig dan anderen om in vorm te komen.’’

Deze demonstratie zorgt voor opluchting en vertrouwen. Woensdag rijdt Van der Poel het EK in het Franse Plouay. Daarna gaan de pijlen op de Tirreno-Adriatico en daarna de klassiekers. Van der Poel besluit de dag met een lach. Over drie dagen valt dus alweer een nieuwe trui te verdienen: “Maar ik vind de Nederlandse trui mooier dan de trui van Europees kampioen.”