Van der Poel op voorstelling Alpecin-Fenix: “Ik wil olympisch goud in het mountainbiken, ik werk er al heel lang naartoe” JDK/XC

03 januari 2020

15u23 0 Wielrennen Vandaag werd Alpecin-Fenix in Amsterdam voorgesteld. Kopman Mathieu van der Poel mikt in 2020 vooral op de olympische titel in het mountainbiken. “Ik werk en leef er nu al heel lang naartoe. Goud is het doel daar”, aldus de 24-jarige Nederlander.

“De olympische mountainbikerit in Tokio is misschien wel mijn grootste en belangrijkste seizoensdoel”, vertelde Van der Poel. “Ik neem daarnaast ook deel aan het WK mountainbike. In tegenstelling tot vorig jaar wordt dat WK nu in Europa gereden (in het Duitse Albstadt, red.) en dat maakt het net iets makkelijker beslissen wat betreft mijn deelname. In 2019 lag die beslissing ingewikkelder. Ik koos uiteindelijk voor het WK op de weg in Yorkshire. (lacht) Achteraf gezien opteerde ik voor het verkeerde WK.”

Alpecin-Fenix strikte onder meer Petr Vakoc, Floris De Tier, Senne Leysen, Louis Vervaeke en Sacha Modolo voor de wegploeg. “Die versterking was echt wel nodig”, klonk het bij Van der Poel. “Ik denk dat we dit jaar toch meer ‘bekeken’ zullen worden. Andere teams zullen verwachten dat we de koers mee controleren. We hadden dus enkele nieuwe, sterke jongens nodig.” Teammanager Christoph Roodhooft vulde aan: “Tot hiertoe konden we altijd koersen in de rol van underdog, van challenger. Dat zal veranderen nu. Ik denk dat de grote ploegen ons de ruimte en de kansen niet langer zomaar zullen gunnen.”

Van der Poel rijdt in Catalonië en past voor Gent-Wevelgem

Het team van Van der Poel kreeg wildcards voor alle wedstrijden van Flanders Classics. “We hebben er ook alle vertrouwen in dat we zullen mogen starten in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo”, aldus Philip Roodhooft. “Voor de Amstel Gold Race moeten we nog praten met koersdirecteur Leo van Vliet. We hadden ook een goed gesprek met ASO met het oog op Parijs-Roubaix.”

Van der Poel wil alvast één wielermonument winnen. “Het welk? Dat maakt me niet uit.” De Nederlander neemt ook deel aan de Ronde van Catalonië, waardoor hij past voor Gent-Wevelgem. Alpecin-Fenix blijft eveneens hopen op deelname aan de Vuelta. “Het zou leuk zijn om de Ronde van Spanje te kunnen rijden”, besloot Van der Poel. “Ik wil altijd nieuwe dingen uitproberen. Zo’n Vuelta kan een nieuw stap zijn in mijn ontwikkeling.”