Van der Poel mikt op groterondedebuut in 2021 JDK

11 mei 2020

06u02

Ook al omschreef hij het zelf door het uitstel van de Olympische ­Spelen al als “moeilijk”, tóch leeft de hoop bij Alpecin-Fenix dat ­Mathieu van der Poel (25) in 2021 zijn groterondedebuut kan maken. Dat zegt teammanager Philip Roodhooft in een gesprek met deze krant. “Concrete plannen kunnen op dit moment nog niet worden gemaakt. We moeten eerst bekijken welke grote ronde het best te combineren valt met zijn olympische ambities: Giro, Tour of Vuelta. Maar we willen het niet nóg eens een jaar opschuiven. Want ook Mathieu zal in 2021 ­alweer een jaar ouder worden.” Voor deelname aan een grote ronde heeft Alpecin-Fenix wel een WorldTourstatuut nodig. Óf, in het slechtste geval, een wildcard van de organisatoren.

