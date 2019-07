Van der Poel mikt al op het WK in Yorkshire: “Ik train om er te winnen” DMM/YP

31 juli 2019

Opgemerkte aanwezige op het dernycriterium in Antwerpen: kersvers Europees kampioen mountainbike Mathieu van der Poel. De Nederlander reed in duo met Sanne Cant en liet tegelijk zijn licht schijnen op zijn voorbereiding voor het WK op de weg. “Ik train ervoor om te winnen in ieder geval.”

Ook de Tour kwam ter sprake. In tegenstelling tot Wout van Aert laat Van der Poel de Ronde van Frankrijk nog links liggen. “Het zal nog niet voor volgend jaar zijn. Eerder voor het jaar nadien. Ik denk dat je het als renners wel eens moet meegemaakt hebben. De prestaties van Wout? “Heel sterk, dat heeft iedereen kunnen zien.”