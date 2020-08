Van der Poel maakt van kampioenschappen een doel: “In koersen val je altijd op met een kampioenstrui” DMM

21 augustus 2020

18u52 0 Wielrennen Mathieu van der Poel vertrekt zondag als een van de grote favorieten voor de Nederlandse titel op de weg. Het NK is een groot doel voor de wereldkampioen veldrijden. “Ik hecht belang aan een kampioenschap. Ik vind het vrij speciaal in die trui je land te vertegenwoordigen. En in de koersen val je altijd op met de kampioenstrui”, zegt hij in een video van zijn ploeg Alpecin-Fenix.



Van der Poel verwacht een zware koers. “Het is een plaatselijke ronde met de VAM-berg erin en smalle wegen. Het zal wel een slagveld worden. Een Nederlands kampioenschap winnen is lastig voor mij, want ik heb maar twee ploeggenoten en moet dus tegen blokken opboksen van wel vijftien renners. In vorige kampioenschappen heb ik gemerkt hoe moeilijk het is om tegen die blokken te koersen. Een lastig rondje is in mijn voordeel, want dan kunnen de sterke renners zelf voor die afscheiding zorgen.”

De Brabander won in 2018 al verrassend het NK. Hij troefde als specialist veldrijden en mountainbiken de erkende mannen van de weg af. “Dat was ook meteen het begin van mijn wegcarrière. Want toen is de beslissing genomen om ook die stap naar de weg te zetten met de ploeg en de klassiekers te betwisten. Die trui heeft toen veel betekend”, aldus Van der Poel, die in 2019 op magistrale wijze de Amstel Gold Race won.

Na het NK richt Van der Poel zich op het EK op de weg op 26 augustus in het Franse Plouay. “Ook daar wil ik voor de titel gaan. Dit kampioenschap is hoog aangeschreven. Het is natuurlijk een atypisch seizoen door die corona, maar ik ben vooral blij dat we weer kunnen koersen. NK en EK heb ik later toegevoegd aan mijn programma, ik heb er wel een beetje naar toe gewerkt.”

Van der Poel rijdt geen Tour de France, want zijn ploeg kreeg geen startbewijs. Hij zal wel de Tirreno-Adriatico fietsen. Die Italiaanse etappekoers is van 7 tot en met 13 september - in die periode is de Tour nog volop bezig.