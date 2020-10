Van der Poel kroont zich tot eindwinnaar BinckBank Tour na solo van 50 kilometer: "Dit was nog zwaarder dan Amstel Gold Race” Redactie

03 oktober 2020

16u22 96 Wielrennen Een nummertje van Mathieu van der Poel. Na een indrukwekkende solo van vijftig kilometer pakte de Nederlandse kampioen de slotrit in de BinckBank Tour én mag hij zich eindwinnaar noemen. De finale was razend spannend, maar ‘MVDP’ had simpelweg een superdag.

🎥 Watch the breathtaking final kilometer of the final stage of the BinckBank Tour on the Vesten in Geraardsbergen. @mathieuvdpoel wins the stage and the GC of the #BinckBankTour! pic.twitter.com/iL3vukio8M BinckBank Tour(@ BinckBankTour) link

Een Vlaams parcours op de slotdag van de BinckBank Tour. Na een tocht van Ottignies naar Geraardsbergen omvatten de vier lokale ronden vier keer de Bosberg, vier keer de Denderoordberg en vier keer de Muur. Belgisch kampioen Dries De Bondt (Alpecin - Fenix) nestelde zich in de vlucht van de dag - later zou blijken waarom. Ook mee: Bert-Jan Lindeman, Jonas Koch, Julien Duval, Brian van Goethem, Rasmus Tiller en Christian Knees. Bapiste Planckaert kwam aansluiten.

Op de tweede passage van de Muur ranselde Van der Poel het peloton uit elkaar. Slechts één man kon zijn helse vaart volgen. Florian Sénéchal. Het duo had in een mum van tijd de acht koplopers te pakken, waarna ploegmaats ‘MVDP’ en De Bondt vol tempo maakten. Alarmfase rood in het peloton: het Trek-Segafredo van leider Mads Pedersen moest aan de bak. Dat baatte niet: het gat werd enkel groter.

Bij de derde doorkomst op de iconische helling van Geraardsbergen was het weer Mathieu-time. Dit keer rukte hij zich los van de kopgroep. Sénéchal deed wat ie kon, maar paste. De Nederlandse kampioen zette z’n tanden in een solo van 50 kilometer.

Versus kwartet

Lang behield Van der Poel die kloof van één minuut, onderweg graaide hij ook nog negen bonificatieseconden mee in de Gouden Kilometer - het zou uiteindelijk cruciaal blijken. Op de laatste doortocht van Muur-Bosberg werd het immers tóch nog spannend. Küng, Sören Kragh Andersen - tweede in het klassement met tien seconden bonus op de Nederlander maar ook hij veroverde vijf seconden boniseconden in die Gouden Kilometer -, Naesen en Colbrelli rukten zich los van het peloton. Leider Pedersen was gezien - die eindzege mocht hij op z’n buik schrijven.

Het viertal denderde richting Van der Poel, maar pas in de slotkilometers kregen ze de avonturier in het vizier. Kraken deed Mathieu niet. Op de finish op de Vesten schudde hij nog een laatste keer alles uit de benen en had hij uiteindelijk vier seconden voorsprong op Kragh Andersen - die vierde werd. Winst én de eindzege, dankzij die boni’s dus. Naesen werd in de daguitslag tweede, voor Colbrelli.

Luik-Bastenaken-Luik

Tijdens de etappe viel ook het nieuws dat Mathieu van der Poel dan toch Luik-Bastenaken-Luik rijdt. Hij liet La Doyenne eerst links liggen om fris te zijn voor de kasseiklassiekers, maar morgen zou hij dus toch aan de start staan.

Van der Poel: “ Ongelooflijk om zo de BinckBank Tour te winnen. Mooier kan niet, denk ik”

“Ongelofelijk om op deze manier de BinckBank te winnen”, gaf Van der Poel in een eerste reactie aan Sporza. “Dit had ik echt niet verwacht. Eigenlijk ging ik veel te vroeg. De oversteek met Sénéchal was wel goed, met hem en Dries (De Bondt, red.) had ik afgesproken om op de volgende passage op de Muur weer te versnellen, want in de kopgroep draaide het niet. Plots kwam ik alleen boven. Even heb ik getwijfeld wat ik moest doen, want het was nog 50 kilometer. Ik koos voor alles of niet.”

Het werd dus alles. “Waar ik deze prestatie plaats in mijn carrière? Qua afzien misschien zelfs nog boven mijn zege in de Amstel Gold Race. Dit was énorm lastig. Ik ben het ook niet gewend om zo lang op kop te rijden. Mooier kan niet, denk ik.”

