Van der Poel krijgt groen licht voor Wereldbeker zondag in Denemarken - Cunego wil carrière volgend jaar in Giro beëindigen

Mathieu van der Poel mag weer fietsen. De Europese kampioen trok vandaag naar dokter Toon Claes in Herentals en kreeg daar groen licht om zondag te starten in de Wereldbekermanche in Bogense, Denemarken. Dat meldt zijn ploeg Beobank-Corendon.

Van der Poel verliet vorige zondag Gavere met een kniewonde. Enkele draadjes en drie dagen niet fietsen waren het verdict, maar de Nederlander mag de fiets weer van stal halen. “Goed nieuws”, aldus Van der Poel, die in Bogense zijn koppositie in de Wereldbekerstand zal verdedigen. “Na de dubbele winst in de Verenigde staten en in Koksijde heb ik een mooie voorsprong, maar Bogense missen zou een serieuze domper geweest zijn. Gelukkig is dat niet het geval. Dat ik drie dagen niet heb kunnen trainen, mag normaal gezien geen effect hebben op mijn niveau zondag.”

Ondanks zijn val in Gavere kon Van der Poel afgelopen zondag tot het laatst meestrijden voor de zege. Uiteindelijk werd de Europese en Nederlandse kampioen genekt door mechanische pech, waardoor Wout van Aert de zege kon pakken.

Van der Poel leidt in de wereldbeker met het maximum van 240 punten na zeges in Iowa City, Waterloo (VSt) en Koksijde. Laurens Sweeck volgt als tweede al op 80 punten.

Cunego wil carrière volgend jaar in Giro beëindigen

Damiano Cunego wil volgend seizoen zijn carrière afsluiten in de Ronde van Italië. Dat vertelt 'De kleine prins' aan La Gazzetta dello Sport. De 36-jarige Italiaan schreef de Giro in 2004 op zijn naam.

“Ik merk dat het niveau in de wielersport steeds hoger wordt”, aldus Cunego. “Daardoor voel ik dat ik steeds minder competitief kan zijn. Het is tijd om te stoppen en ik zou dat graag doen in de Giro, waar het voor mij in zekere zin allemaal begon.”

Een mooie afsluiter van zijn carrière, maar toch is Cunego niet eens zeker van Giro-deelname. Zijn werkgever Nippo-Vini Fantini moet immers eerst nog een wildcard versieren. Dit jaar was de ploeg zelfs niet van de partij op de Ronde van de Italië.

Op de erelijst van de Italiaan pronken onder meer de Amstel Gold Race (2008) én driemaal de Ronde van Lombardije (2004, 2007 en 2008).

Armstrong hekelt Lappartient

Lance Armstrong hekelt de nieuwe UCI-voorzitter David Lappartient, die in een interview met de krant 'Luxemburger Wort' zegt dat er in het moderne wielrennen geen plaats is voor ex-dopinggebruikers. "Renners die zich in het verleden hebben gedopeerd, hebben de sport immense schade toegebracht. Ze moeten nu maar met de gevolgen leven", aldus Lappartient. Op Twitter reageert Armstrong cynisch. "Dringend - wielrennen heeft hopen mensen nodig voor de job van teammanager, coach, chauffeur, commentator... CV naar @Dlappartient." (MG)

URGENT - cycling is going to need a shitload of people ASAP to manage teams, coach riders, drive in the caravan, manage/organize events, commentate on TV, and even work @UCI_cycling! Send resumes to @DLappartient. https://t.co/ZV4jSsh2xL Lance Armstrong(@ lancearmstrong) link

Klaas Vantornout (zondag nog 4de in Gavere) past voor de WB-manches van Bogense en Zeven wegens niet rendabel. "Noch financieel, noch sportief", vertelt Vantornout, die aan zijn laatste seizoen bezig is. Het zijn twee zware verplaatsingen en op die snelle omlopen heb ik toch geen uitzicht op een goed resultaat. Het gevolg is wel dat ik straks uit de top 50 tuimel en dus niet meer startgerechtigd zal zijn voor de andere WB-manches. Dat is vooral jammer wat Namen betreft, want daar vind ik wel een parcours op maat. Maar ik heb er vrede mee. Ik wil mijn laatste winter zonder druk afwerken, met af en toe nog eens een uitschieter zoals in Gavere." (DNR)

