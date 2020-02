Van der Poel in Portugal: “Ik weet niet of het realistisch is om al voorin mee te doen” BA/TLB

13u22 0 Wielrennen Mathieu van der Poel trapt vandaag in Portugal zijn campagne op de weg op gang. De Nederlandse wereldkampioen veldrijden verschijnt naar eigen zeggen zonder al te veel persoonlijke ambities aan de start van de Ronde van de Algarve. “Ik wil vooral met een beter gevoel naar huis gaan.”

Van der Poel stoomt zich in Portugal klaar voor de Omloop, zijn eerste doel van het voorjaar. Nadien wil hij toeslaan in onder meer de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Vorig seizoen bouwde Van der Poel zijn conditie op in de Tour of Antalya, nu kiest hij dus voor een andere weg.

“Ik heb genoten van de winter, die is weer enorm snel voorbij gevlogen, en nu zit ik alweer op mijn wegfiets”, begon Van der Poel in Portugal. “Of ik daar blij mee ben? Toch wel, ja. En ik ben ook blij dat ik kan beginnen met een meerdaagse koers. Het is een mooi parcours en het weer is goed. Dit is eens iets anders.”

“Deze Ronde van de Algarve is echt een voorbereidingskoers. En dat moet ik leren, dat het niet altijd voor de eerste plaats kan zijn. Als ik koers, doe ik normaal altijd mee voorin, maar ik weet niet of dat nu al realistisch is na een vrij korte voorbereidingsperiode op de weg. Wat mijn specifieke doelen zijn deze week? Op de fiets blijven, kilometers malen en hopelijk met een beter gevoel naar huis vertrekken. Ik heb ook geen etappe aangestipt hier. Ik ben hier vooral in dienst van de ploeg. Hoe moeilijk het is om aan de start de staan van een wedstrijd die ik niet moet winnen? Eerlijk gezegd vind ik dat wel een beetje ontspannend. Er is geen druk, ook niet vanuit de ploeg. Ik ben hier echt wel om te helpen.”