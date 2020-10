Van der Poel enorm ontgoocheld om sprint: “Ik kan mezelf voor de kop slaan” Redactie

07 oktober 2020

Een zeer ontgoochelde Mathieu van der Poel na de Brabantse Pijl. Hij kwam net te laat met de jump en zag Julian Alaphilippe winnen. “Ik ben tevreden over de wedstrijd. Maar die sprint... Ik kan mezelf voor de kop slaan”, vertelde hij in een eerste reactie bij VTM nieuws. “Cosnefroy gaat voor de bocht al aan, wat eigenlijk voor mij niet slecht was. Maar dan wacht ik te lang om mijn eigen sprint te beginnen. Alaphilippe komt van achter mij en ik geraak een beetje ingesloten tussen de twee. Ik zat in het wiel en kon niet vol beginnen sprinten. Dat was het probleem een beetje. Het is mijn eigen fout. Ik kwam wel nog opzetten, maar ik wist dat het te laat was. De vorm goed? Daar koop ik niks mee vandaag. Dit is een gemiste kans, dit is zuur.”

