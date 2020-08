Van der Poel: “Door de hitte gaan er renners lossen waar je het niet verwacht” Redactie

08 augustus 2020

10u49 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Hoe ik me ga bezighouden de eerste uren? (lacht) Beetje praten en genieten van het uitzicht. Voor de rest zal er niet zoveel te doen zijn”, vertelt Mathieu van der Poel voor de start van Milaan-Sanremo. Maar nadien is het bittere ernst in de grote finale. “Het is makkelijk om een plan te maken, maar het is vooral belangrijk om de benen te hebben. Een koers van 300 kilometer is ontzettend lang. Én het is warm. Er gaan er een paar lossen op momenten dat je het niet verwacht. Dat ik tot de favorieten bestempeld is een goed teken. Maar in Sanremo kunnen veel renners winnen.”

Mis op VTM en HLN.be geen seconde van de 111de Primavera!

Toon dat jij de grootste wielerkenner bent en schrijf je nog in voor de Gouden Klassiekers.

Lees ook:

“Dat Van Aert voor Kwiatkowski zal moeten spelen in de Tour? Slik. Nadenken, Wout...” (+)