Van der Poel doet het weer: Nederlander pakt in de Sarthe tweede winst in zes dagen JH

09 april 2019

15u54

Bron: Eigen berichtgeving 14 Wielrennen De openingsetappe van Le Circuit de Sarthe-Pays de la Loire is gewonnen door Mathieu van der Poel. De wereldkampioen veldrijden klopte onze landgenoot Boris Vallée in een massasprint. Le Circuit de Sarthe-Pays de la Loire is een Franse rittenkoers die vrijdag eindigt.

Starten en aankomen, deed het peloton in La Châtaigneraie, in het westen van Frankrijk. Na een openingslus van 114 kilometer keerde het peloton dus terug in La Châtaigneraie, waar de renners nog acht rondes van evenveel kilometer aflegden. Voor de dagwinst waren de ogen gericht op Mathieu van der Poel, maar ook op de topsprinters Bryan Coquard en Nacer Bouhanni.

🏆 Etape 1⃣ #CircuitSarthe - La Châtaigneraie ➡ La Châtaigneraie : Victoire de Mathieu VAN DER POEL (54 - COC) pic.twitter.com/MWqtgw7YTR Circuit Sarthe(@ circuitcycliste) link

De dag werd gekleurd door zeven renners: de vier vroege vluchters Roy Goldstein, Diego Ochoa Camargo, Nicolas Baldo en Romain Combaud werden bij het ingaan van de eerste lokale ronde vergezeld door Mattia Frapporti, Philipp Walsleben en Alexis Gougeard. Het peloton had alles onder controle en rekende de vluchters in op acht kilometer van het einde. Er kwamen geen aanvallen meer, dus gingen in La Châtaigneraie naar een sprint. Daarin remonteerde Mathieu van der Poel op de valreep onze landgenoot Boris Vallée. Bryan Coquard werd derde.

Voor de Nederlandse kampioen is het al zijn vierde overwinning van het seizoen, na eerdere winst in een etappe in de Ronde van Antalya, de GP Denain en Dwars door Vlaanderen. Van der Poel komt zondag niet aan de start van Parijs-Roubaix. Hij mikt volgende week wel opnieuw op succes in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.

Classement Etape 1⃣ #CircuitSarthe - La Châtaigneraie ➡ La Châtaigneraie :

1/ Mathieu VAN DER POEL (54 - COC)

2/ Boris VALLEE (6 - WGG)

3/ Bryan COQUARD (61 - VCB)

4/ Clement VENTURINI (26 - ALM)

5/ Eduard-Michael GROSU (93 - DMP) Circuit Sarthe(@ circuitcycliste) link