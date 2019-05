Van der Poel doet het nu ook op de mountainbike! Hij wint zijn eerste wereldbeker in Nove Mesto DMM

26 mei 2019

14u59 52 Wielrennen Mathieu van der Poel heeft zijn eerste wereldbeker mountainbike gewonnen. De Nederlander haalde het in Tsjechië in de crosscountry na een duel met olympisch- en wereldkampioen Nino Schurter. Schrijf ‘m maar op voor de Spelen in Tokio.

Het maakt niet uit met welke fiets Mathieu van der Poel tegenwoordig rijdt, winnen doet hij toch én op het allerhoogste niveau. In het veldrijden kon hij het al lang, sinds dit jaar in de klassiekers op de weg en vandaag ook op de mountainbike. In het Tsjechische Nove Mesto ging ‘MVDP’ op jacht naar zijn eerste wereldbekerzege in de crosscounty. Een overwinning waar hij al drie jaar op jaagde en waar hij vorige week nog bijzonder dichtbij kwam in Albstadt (2de).

In Nove Mesto trok de Nederlander samen met wereld- en olympisch kampioen Nino Schurter in de aanval. De Zwitser geldt als de beste mountainbiker ter wereld. Van der Poel toonde geen schroom en legde Schurter het vuur aan de schenen. De twee waren een hele wedstrijd aan elkaar gewaagd tot in de laatstse ronde. Van der Poel drukte daarin even het tempo om er dan onweerstaanbaar vandoor te gaan.

Schurter had geen antwoord in huis op de aanval bergop van de wereldkampioen veldrijden. De ontlading aan de meet was groot bij Van der Poel. Na drie jaar proberen heeft hij eindelijk zijn eerste wereldbekerzege in het mountainbike beet. En dat tegen de absolute wereldtop in de discipline waar hij volgend jaar op de Olympische Spelen in Tokio op een gouden medaille mikt. Een andere Zwitser, Mathias Flückiger, werd derde in Nove Mesto. Van der Poel blijft na twee van in totaal zeven wereldbekermanches leider in het klassement.

“Mijn eerste wereldbekermanche winnen na een duel met één van de grootste mountainbikers... Het smaakt extra zoet”, vertelde Van der Poel na de wedstrijd. “Ik had mijn aanval twee ronden voor het einde al in gedachten. De klim waarop ik ging, kon niet beter zijn voor mij. Ik ging ‘all in’ en ben blij dat ik de zege pak. Dit is één van de moeilijkste dingen die ik gedaan heb. Ik heb dit drie jaar lang geprobeerd, boekte al overwinningen in de shorttrack, maar hier droomde ik van.”