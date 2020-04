Van der Poel denkt al vooruit: “Als het kan, rij ik dit jaar de Tour” Marc Ghyselinck

05 april 2020

20u54 0 Wielrennen Een zekere Lionel Sanders won, uit Canada. Mathieu van der Poel (25) was kansloos. Gelukkig, dat gebeurde gisteren niet in de Ronde van Vlaanderen - die was er niet - maar op het virtuele raceplatform Zwift. “Het is mijn ding niet”, zei Van der Poel, die liever dit jaar de Tour zou rijden.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Renners zullen koersen, ook als er geen koers is. Voor Mathieu van der Poel betekende dit dat hij gisteren zijn debuut maakte op Zwift. Dat is iets anders dan “als een straaljager” (quote: Tom Steels) de Oude Kwaremont naar boven rijden, zoals hij vorig jaar in de Ronde deed. Of op een onwaarschijnlijke manier het gat dichtrijden op Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang, om vervolgens de Amstel Gold Race te winnen. Dat was ook vorig jaar.

Uit het wiel

Ten behoeve van sponsor Alpecin-Fenix deed MVDP gisteren mee aan een e-race van Zwift op het virtuele WK-parcours van Richmond 2015. Hij installeerde zijn fiets op zijn mooie, zonovergoten terras en trapte zich de ziel uit het lijf.

Maar “het was mijn ding” niet, zegt Van der Poel, die al na zeven kilometer - in de eerste ronde nog - uit het wiel werd gereden. Van der Poel is ook in deze coronatijden een man van het echte fietsen. Doe hem toch maar een training op de weg. “Ik houd me bezig, alles gaat zijn gangetje. Ik ga elke dag trainen, soms maak ik een rit van vijf uur. Dan ben ik in het gezelschap van mijn broer of van Zdenek Stybar, die ook in België is. En soms rijd ik alleen. De intensiteit is eruit. Ik doe geen sprintjes of blokjes meer. Gewoon de basisconditie erin houden, zorgen dat ik klaar ben voor het moment waarop we weer mogen koersen.”

Misschien moeten we nu lobbyen om daar binnen te geraken. Dat zou heel mooi zijn Mathieu van der Poel

De grote doelen van Van der Poel zijn weggevallen: voorjaarsklassiekers, het WK mountainbike, de Spelen. De Ronde van Vlaanderen ook. “Ik vind het jammer. Het was mijn weer wel.” Hij zou erover kunnen zeuren, maar dat doet hij niet. “Ik heb mij daar al lang over gezet. Ik vrees dat deze situatie nog wel een tijdje duurt.”

Wildcard nodig

Mathieu van der Poel hoopt nu dat er toch nog een Ronde van Frankrijk komt. Hij zou volgend jaar pas zijn debuut maken, zo was tenminste het plan. Maar de coronacrisis zet alles op zijn kop. “Het kwam heel mooi uit dat ik dit jaar zou mountainbiken en volgend jaar mijn debuut maken in een grote ronde. Dat zou de Tour zijn geweest en dat was zeker mooi. Nu moeten we aanpassen.”

Zijn team Alpecin-Fenix kreeg geen wildcard voor de Tour. Van der Poel hoopt, als er dit jaar een Tour komt, dat organisator ASO toch nog de deur openzet. “Misschien moeten we nu lobbyen om daar binnen te geraken. Dat zou heel mooi zijn. Als het kan, doe ik mee aan de Tour de France. Mijn olympische droom is niet weg, dan ga ik volgend jaar wel mountainbiken.”

