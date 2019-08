Van der Poel boekt in Val di Sole tweede mountainbikezege van seizoen: “Er zat nog iets in de tank” GVS

04 augustus 2019

16u58 4 Wielrennen Na de shorttrack van vrijdagavond heeft de Nederlander Mathieu van der Poel (Corendon - Circus) ook het crosscountry-onderdeel gewonnen tijdens de wereldbekermanche mountainbike in het Italiaanse Val di Sole.

Kersvers Europees kampioen Van der Poel reed het overgrote deel van de wedstrijd op kop samen met de Zwitsers Mathias Flückiger en Nino Schurter. Onderweg plaatste hij net als Flückiger enkele prikken, maar het was pas in de slotronde dat de Nederlander al zijn kaarten op tafel gooide en de twee anderen definitief van zich af gooide.

Flückiger werd tweede, olympisch en wereldkampioen Schurter derde. Schurter behoudt wel de leidersplek in de Wereldbeker, waarin Van der Poel tweede staat maar later dit seizoen nog een wedstrijd schrapt. Van Belgische zijde haalde Kevin Panhuyzen (vijftiende) de top 20. Veldrijder Daan Soete werd 29ste, Jens Schuermans (derde in de shorttrack) 32ste.

Bij de vrouwen veroverde Pauline Ferrand-Prévot haar eerste zege in de Wereldbeker sinds 2015. De Franse vrouw van Canyon reed lange tijd alleen aan de leiding, maar moest in de spannende slotronde toch nog met de Zwitserse Jolanda Neff afrekenen. Olympisch kampioene Jenny Rissveds finishte als derde, Belgisch kampioene Githa Michiels als 35ste.

Cayo el reinado de Schurter, Van Der Poel es el puto Amo!!! pic.twitter.com/SlP4yKZE5h carlos saiz solaz(@ SolazSaiz) link

“Ik voelde me goed, maar zij ook”, keek Van der Poel terug. “We vielen nooit stil. Het werd een snelle, harde wedstrijd.” Van der Poel benutte de eerste klim in de slotronde voor zijn aanval. “Ik deed dat omdat ik als eerste aan de afdaling wilde beginnen. Ik schatte wel in dat ik, als het op een sprint zou aankomen, de snelste zou zijn. Maar er zat nog iets in de tank. Daarom heb ik het op deze manier geprobeerd.”