Van der Poel blijft mountainbiken op zoek naar de heilige graal: wereldtitel in drie disciplines Redactie

12 mei 2020

20u47 2 Wielrennen Mathieu van der Poel blijft ook na de Olympische Spelen van volgend jaar actief op de mountainbike. De 25-jarige veelvraat was nochtans voornemens om na Tokio het mountainbiken te laten voor wat het was. Daar komt hij nu op terug, vertelt hij bij de Nederlandse website Wielerflits.

Het grootste doel van Mathieu van der Poel in het sportjaar 2020 was een gouden medaille behalen op de Olympische Spelen in het mountainbiken. Daarna was het plan dat hij de mountainbike-sport zou laten vallen. De coronacrisis strooide roet in het eten; het evenement is verplaatst naar 2021. Dus schuiven ook de plannen van Van der Poel op. Meer zelfs, hij doet er na Tokio nog drie jaar bij. “Samen met mijn ploeg Alpecin-Fenix heb ik besloten om de unieke combinatie te blijven doen tot de Spelen in Parijs (2024, red.).” Zodoende hoopt van der Poel zijn missie om in drie disciplines de wereldtitel te pakken, te kunnen volbrengen. Van der Poel kroonde zich begin dit jaar in het Zwitserse Dübendorf voor de derde keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen veldrijden.

Carapaz gaat voor nieuw succes in de Giro

De Ronde van Italië wordt dit seizoen het hoofddoel van Richard Carapaz. De 26-jarige Ecuadoraan gaat in het najaar op zoek naar een tweede eindzege op rij in de Giro. "Mijn programma ligt bijna helemaal vast", vertelde hij aan de RAI. "De Giro d'Italia is nog altijd mijn belangrijkste doel. Ik wil op mijn allerbest zijn in de Giro, zodat ik opnieuw kan meespelen voor de zege en mijn succes van vorig jaar kan herhalen."

De 103de Giro vindt plaats van 3 tot 25 oktober. Carapaz zal er de degens kruisen met onder meer Remco Evenepoel, voor wie het zijn debuut in een grote ronde wordt. Carapaz kroonde zich vorig jaar tot eerste Ecuadoraanse winnaar ooit van een grote ronde. In de eindstand hield hij Vincenzo Nibali en Primoz Roglic achter zich. De Giro-winst leverde hem een transfer van Movistar naar INEOS op.

"Nadat ik de Giro had gewonnen, waren het gekke tijden hier in Ecuador", zegt Carapaz, die in eigen land als een volksheld werd onthaald. "De mensen waren heel trots op mij en vereenzelvigden zich met mij. Iedereen voelde zich deel van mijn succes. Er veranderde veel voor mij en ik werd beroemd. Dat was aanvankelijk niet eenvoudig om mee om te gaan, maar ik probeer er de voordelen van in te zien. De jonge talenten in mijn wielerschool doen het goed. Het land is aan het veranderen en iedereen droomt van succes."

De coronacrisis legde ook in Ecuador het gewone leven lam. "Net als de rest van de wereld zijn ook wij de voorbije maanden hard geraakt. Het zijn moeilijke tijden. Gelukkig was het aantal gevallen in mijn streek van Carchi relatief laag. Ik prijs mij gelukkig dat ik bij mijn familie kon zijn en zo veel verloren tijd kon inhalen.”