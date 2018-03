Van der Breggen wint bij de vrouwen na knappe solo TLB

03 maart 2018

13u23

De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de Strande Bianche voor vrouwen gewonnen. Voor onze noorderburen was het de eerste zege in de Strade Bianche voor vrouwen.

De Strade Bianche voor dames was toe aan zijn vierde editie. Er wachtte het peloton een 136 km lange rit, over acht onverharde grindstroken, goed voor 31,4 km en dus 23,1 percent van het parcours.

Lange tijd bleef de wedstrijd gesloten, tot op de vijfde van acht grindstroken, een passage van bijna 10 km, waar wereldkampioene Chantal Blaak samen met Ellen van Dijk en Alena Amialiusik een versnelling plaatste. Het trio verzamelde snel driekwart minuut, het peloton brak intussen verder in stukken.

Net voor de voorlaatste strook verdapperde de Wit-Russische. Ze liet haar medevluchters in de steek, maar zou wat later op 22 km van het eind een elitegroepje terug op haar wiel zien komen. Het was Anna van der Breggen die op die bijzonder steile en voorlaatste strook iedereen uit het wiel reed en op zoek ging naar glorie.

Even moest ze de titelverdedigster, Elisa Longo Borghini, bij zich dulden. Maar al snel was de Nederlandse, vorig jaar winnares van Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race, alleen op pad. Borghini zag zich nog voorbijgesneld door de Poolse Niewiadoma en zou vrede moeten nemen met de derde stek. De Poolse werd voor het derde jaar op rij tweede, op bijna een minuut van de Nederlandse winnares die in haar eerste wedstrijd van het jaar meteen mocht juichen.